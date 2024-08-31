Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 21:50 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 21:54
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçumuz Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay finalini kazanarak altın madalyaya uzandı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçumuz Öznur Cüre Girdi altın madalya kazanarak tarih yazdı.
Girdi, kadınlar makaralı yay finalinde İran’dan Fatemeh Hemmati'yi 144-141 yendi.
Girdi, 2 gün önce dünya ve paralimpik rekoru kırmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com