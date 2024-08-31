Adana Demirspor - Galatasaray maçı canlı anlatım
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Detaylar tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig’in 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında sahaya çıkıyor.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Deniz, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Nabil, Abat
Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
1' Maç başladı.
4' Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens'i düşündü. Adana Demirspor'da Abdulsamet topu uzaklaştırdı.
9' Kerem Aktürkoğlu savunma arkasına atılan uzun topta kaleci Deniz'in hatasını gole çevirerek skoru 1-0'a getirdi.
18' Mertens'in şutunda savunmaya çarpan top sonucu Semih Güler kendi kalesine attığı golle 2-0 oldu.
19' Adana Demirspor'da Abdulsamet Burak, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
24' Mauro Icardi maça devam edemedi. Dizinden sakatlık yaşayan Icardi yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.
31' Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle skor 3-0'a geldi.
37' Galatasaray'da savunmanın hatasında topla buluşan Michy Batshuayi'nin şutu üstten dışarıya gitti.
38' Galatasaray'da Michy Batshuayi'nin asistinde Dries Mertens, sarı-kırmızılı takımın maçtaki dördüncü golünü kaydetti. | 0-4
45' İlk yarı sona erdi