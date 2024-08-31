Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Adana Demirspor - Galatasaray maçı canlı anlatım

Adana Demirspor - Galatasaray maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 21:46 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 22:33
Adana Demirspor - Galatasaray maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Detaylar tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig’in 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında sahaya çıkıyor.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Nabil, Abat

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

1' Maç başladı.

4' Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens'i düşündü. Adana Demirspor'da Abdulsamet topu uzaklaştırdı.

9' Kerem Aktürkoğlu savunma arkasına atılan uzun topta kaleci Deniz'in hatasını gole çevirerek skoru 1-0'a getirdi.

18' Mertens'in şutunda savunmaya çarpan top sonucu Semih Güler kendi kalesine attığı golle 2-0 oldu.

19' Adana Demirspor'da Abdulsamet Burak, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

24' Mauro Icardi maça devam edemedi. Dizinden sakatlık yaşayan Icardi yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.

31' Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle skor 3-0'a geldi.

37' Galatasaray'da savunmanın hatasında topla buluşan Michy Batshuayi'nin şutu üstten dışarıya gitti.

38' Galatasaray'da Michy Batshuayi'nin asistinde Dries Mertens, sarı-kırmızılı takımın maçtaki dördüncü golünü kaydetti. | 0-4

45' İlk yarı sona erdi

 

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...