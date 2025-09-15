Barış Alper Yılmaz için yeni sefer! Bu kez İngilizler de geliyor

Yaz transfer döneminde NEOM’a transferi gündeme gelen ancak Galatasaray’da kalan Barış Alper Yılmaz için gitme olasılığı hala sıfırlanmış değil. Suudi Arabistan ekibinin hala yoğun ilgi gösterdiği ve yeni teklif hazırladığı Barış Alper'in İngiltere Premier Lig takımlarının da radarına girdiği ortaya çıktı.

FRANKFURT MAÇI KADER SINAVI OLABİLİR

Sabah’ta haberine göre Premier Lig kulüplerinin temsilcileri, Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt karşısında ilk 11’de forma giyecek olan Barış Alper Yılmaz’ı Almanya’da tribünden izleyecek. Bu karşılaşma, genç futbolcunun Avrupa vitrininde önemli bir sınavı olacak.

Barış Alper, yaz aylarında Bologna ve NEOM’dan resmi teklifler almıştı. Ancak Galatasaray, oyuncusunu kadroda tutmayı başardı. Ocak ayındaki ara transfer döneminde ise İngiliz kulüplerinden somut adımların gelmesi bekleniyor.

GÜÇLÜ BİR TEKLİF HAZIRLIĞI

Süper Lig’de Eyüpspor karşılaşmasının 57. dakikasında oyuna giren milli futbolcu, Yunus Akgün’ün golünde asist yaparak performansını bir kez daha ortaya koymuştu. NEOM kulübünün Barış konusunda ciddiyetini koruduğu ve çok güçlü bir teklifle yeniden Galataszaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.