 | Suat Vilgen

Barış Alper Yılmaz için yeni sefer! Bu kez İngilizler de geliyor

Galatasaray’ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz için transfer söylentileri yeniden alevlendi. Suudi ekibi NEOM'un peşinde olduğu genç futbolcu, bu kez İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. Devler Ligi'ndeki Frankfurt maçı sonrası, Barış veda edebilir. İşte detaylar...

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 11:05

Yaz döneminde NEOM’a transferi gündeme gelen ancak ’da kalan için gitme olasılığı hala sıfırlanmış değil. Suudi Arabistan ekibinin hala yoğun ilgi gösterdiği ve yeni teklif hazırladığı Barış Alper'in İngiltere Premier Lig takımlarının da radarına girdiği ortaya çıktı.

Barış Alper Yılmaz için yeni sefer! Bu kez İngilizler de geliyor

FRANKFURT MAÇI KADER SINAVI OLABİLİR

Sabah’ta haberine göre Premier Lig kulüplerinin temsilcileri, ’nde karşısında ilk 11’de forma giyecek olan Barış Alper Yılmaz’ı Almanya’da tribünden izleyecek. Bu karşılaşma, genç futbolcunun Avrupa vitrininde önemli bir sınavı olacak.

Barış Alper, yaz aylarında Bologna ve NEOM’dan resmi teklifler almıştı. Ancak Galatasaray, oyuncusunu kadroda tutmayı başardı. Ocak ayındaki ara transfer döneminde ise İngiliz kulüplerinden somut adımların gelmesi bekleniyor.

Barış Alper Yılmaz için yeni sefer! Bu kez İngilizler de geliyor

GÜÇLÜ BİR TEKLİF HAZIRLIĞI

’de Eyüpspor karşılaşmasının 57. dakikasında oyuna giren milli futbolcu, Yunus Akgün’ün golünde asist yaparak performansını bir kez daha ortaya koymuştu. NEOM kulübünün Barış konusunda ciddiyetini koruduğu ve çok güçlü bir teklifle yeniden Galataszaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#transfer
#süper lig
#barış alper yılmaz
#barış alper yılmaz
#Eintracht Frankfurt
#Neom
#Futbol
