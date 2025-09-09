Menü Kapat
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
27°
Barış Alper Yılmaz sessizliğini bozdu! Tansfer süreciyle ilgili ilk açıklama

Son dakika haberi: Barış Alper Yılmaz, son haftalarda yaşanan transfer süreciyle ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Yılmaz, taraftardan ve camiadan yaşanan son olaylardan dolayı özür diledi.

Barış Alper Yılmaz sessizliğini bozdu! Tansfer süreciyle ilgili ilk açıklama
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 17:48

gündeminde adı NEOM ile anılan , yaşanan olaylara ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 'a bağlılığını vurgulayan Yılmaz, "Benim için öncelik her zaman Galatasaray'dır. Büyük başarılar için savaşmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİ HER ZAMAN YAPTIĞIMI EN İYİ TARAFTARLARIMIZ BİLİR"

Barış Alper'in açıklaması şöyle;

Değerli Galatasaray ailem: Son günlerde şahsımla ilgili gündemin yoğun şekilde meşgul edilmesinden duyduğum rahatsızlık nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapma gereği hissettim. Bugüne kadar susmamın benim için zararlı olacağını bildiğim halde Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda hep sessiz kaldım ancak artık kendimi ifade etmem gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bir süredir sosyal medyada şahsımla ilgili çok fazla asılsız iddia yer almaktadır. Galatasaray'ın sadece kişisel menfaatlerim doğrultusunda ayrılmak istediğim veya antrenmanı ayaklarımı uzatarak izlediğim iddiaları, beni tanıyan herkesin tahmin edeceği üzere gerçek dışıdır. Taraftarlarımız ile aramı açmak için atılan bu iftiraları şiddetle kınıyorum. Benim Sarı-Kırmızılı formama için elimden geleni her zaman yaptığımı en iyi taraftarlarımız bilir.

Barış Alper Yılmaz sessizliğini bozdu! Tansfer süreciyle ilgili ilk açıklama

"BONSERVİS REKORU KIRARAK TARİHE GEÇMEK İSTEMİŞTİM!"

Yaşanan süreç nedeniyle kendimi iyi hissetmemem ve takımımıza zarar vermemek için teknik direktörümüz 'un bilgisi dahilinde bir süre antrenmanla katılamadım. Bunun üzerine dedikodular ve bana karşı yapılan saldırılar daha da arttı. Konuya açıklık getirmem gerekirse benim isteğim kulübümüzün uygun göreceği şartların oluşması halinde Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak Galatasaray'a büyük gelir kazandırıp tarihe geçmek ve hem camiamı hem de ülkemi en iyi şekilde temsil etmekti.

Barış Alper Yılmaz sessizliğini bozdu! Tansfer süreciyle ilgili ilk açıklama

"BEN KULÜBÜM İLE HİÇBİR ZAMAN PARA KONUŞMADIM"

Ben kulübüm ile hiçbir zaman para konuşmadım. Her ne olursa olsun daha önce de söylediğim gibi benim için öncelik Galatasaray'ın çıkarlarıdır. Ancak Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak omuzlarda ülkemizden uğurlanmayı beklerken bugün gelinen süreç beni derinden üzdü.

Barış Alper Yılmaz sessizliğini bozdu! Tansfer süreciyle ilgili ilk açıklama

"UNUTULMASIN Kİ ASLOLAN GALATASARAY'DIR"

Büyük Galatasaray camiasının formasını giymek benim için her zaman Onur ve gurur olmuştur. Sahada da saha dışında da formaya olan aidiyetimi her daim en iyi şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da san-kırmızılı formanın altında nice şampiyonluklar ve başarılar için terimin son damlasına kadar fedakarca mücadele edeceğimin bilinmesini isterim. Bu rekor düzeyde teklifler bugün bana geliyorsa ve Barış Alper Yılmaz bugün değerli bir futbolcu olarak görülüyorsa bunun en büyük nedeni şüphesiz Galatasaray forması giyiyor olmamdır. Bu vesileyle bana her zaman sahip çıkan ve arkamda duran Okan hocama teşekkürü bir borç bilirim. Kulübümüze, değerli hocam ve takım arkadaşlarıma karşı herhangi bir saygısızlık yapmam söz konusu bile olamaz.
Tüm bu yaşanan süreç nedeniyle istemsizce gündemi meşgul ettiğim için özür diler, tanıdığınız ve sevdiğiniz Barış Alper'in en kısa sürede tüm hırsı ve forma aşkıyla sahalarda olacağına söz veririm. ve ligdeki hedeflerimiz doğrultusunda. siz değerli Galatasaraylıların desteğine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacım var. Unutulmasın ki aslolan Galatasaray'dır. Omuz omuza büyük başarılara imza atacağımız ve sonunda yeniden hep birlikte coşkuyla kutlamalar yapacağımız bir sezon olması dileğiyle"

