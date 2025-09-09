Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Osimhen ile ilgili bomba iddia! Eski futbolcudan şoke eden sözler: 'Sana çok para harcadık...'

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ülkesinin Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanmış ve oyun dışı kalmıştı. Galatasaray'dan oyuncunun sağlık durumu hakkında resmi açıklama geldi. Yıldız oyuncunun sakatlığı ile ilgili eski futbolcudan şok bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Osimhen ile ilgili bomba iddia! Eski futbolcudan şoke eden sözler: 'Sana çok para harcadık...'
09.09.2025
09.09.2025
Gelecek hafta serüvenine başlayacak olan 'a 'den kötü haber geldi.

Osimhen ile ilgili bomba iddia! Eski futbolcudan şoke eden sözler: 'Sana çok para harcadık...'

MİLLİ MAÇTA SAKATLANDI

26 yaşındaki yıldız, Nijerya'nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta yaşadığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Nijeryalı yıldızın cumartesi günü İkas Eyüpspor ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği, gelecek hafta perşembe günü Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağının ise belirsiz olduğu aktarıldı.

Osimhen ile ilgili bomba iddia! Eski futbolcudan şoke eden sözler: 'Sana çok para harcadık...'

ŞOKE EDEN SAKATLIK İDDİASI

Galatasaray'da Osimhen üzüntüsü yaşanırken, yıldız santrforla ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem ülkemizde Kayserispor forması da giyen Ganalı eski futbolcu Asamoah Gyan, Victor Osimhen'in sakatlığının Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sağlıklı bir şekilde Türkiye'ye dönmesi için ayarlanmış bir durum olduğunu söyledi.

Osimhen ile ilgili bomba iddia! Eski futbolcudan şoke eden sözler: 'Sana çok para harcadık...'

"BU NUMARALARI BİLİYORUM"

Gyan, "Bu numaraları biliyorum. Biri ona (Osimhen), 'Bak, sana çok para harcadık. Şampiyonlar Ligi yaklaşıyor, bu milli maç arası için Afrika'ya gitmen hoşumuza gitmiyor ama oraya gidip biraz oyna, yerde yat ve ciddiymiş gibi davran, ertesi gün Türkiye'de olursun.' demiş." ifadelerini kullandı. Ganalı eski futbolcu ayrıca "İnanın bana, onu Türkiye Süper Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde dinç bir şekilde koşarken göreceksiniz. Orada kaç kez tekmelerlerse tekmelesinler, yerde yatmayacak. Doktorlar da işin içinde. Euro, Naira'dan daha önemli." yorumunu yaptı.

Osimhen ile ilgili bomba iddia! Eski futbolcudan şoke eden sözler: 'Sana çok para harcadık...'
