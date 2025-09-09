Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Sağlık durumu netleşti

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ülkesinin 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynanan maçta sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

SAKATLIĞI BELLİ OLDU

Yıldız futbolcuyu özel uçakla İstanbul'a getirerek MR'ını çektiren sarı-kırmızılılardan resmi açıklama geldi. Galatasaray, Victor Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edildiğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray: Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.