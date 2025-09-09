Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Victor Osimhen sakatlığı sonrası ilk kez açıklama yaptı

Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile karşılaştığı maçta sakatlanan Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, ilk kez açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Victor Osimhen sakatlığı sonrası ilk kez açıklama yaptı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 09:40

’ın dünyaca ünlü yıldızı taraftarları ve yönetimi korkuttu. Osimhen,NijeryaMilli Takımı'nın Ruanda ile karşılaştığı maçta ayağına darbe almış ve sahayı terk etmişti. Osimhen’in sakatlığı çapraz bağ kopmasına yorumlanınca taraftarlar kısa süreli panik yaşadı.

MİLLİ TAKIMINDAN YETKİLİ KONUŞTU

Sakatlığının ciddiyeti ve son durumu merak edilen Osimhen için Nijerya Milli Takımı'ndan bir yetkili yıldız ismi kafilesinde yer almasını istediklerini, oyuncunun maça çıkmasa bile takımın bir parçası olmasını arzuladıklarını aktardı.

Victor Osimhen sakatlığı sonrası ilk kez açıklama yaptı

Yetkili, hayal kırıklığını dile getirerek şunları söyledi:

"Onu bu yolculukta görmek istediler çünkü Güney Afrika, Osimhen'in oynamayacağı kesinleştiğinden beri adeta bayram yapıyor. Bu, rakibi baskı altında tutmak için bir zihin oyunuydu."

"ONLARI KİM SUÇLAYABİLİR Kİ?"

Ancak Nijeryalı yetkililerin bu isteği Galatasaray'ın baskısı nedeniyle iptal edildi ve Osimhen'in hemen İstanbul'a dönmesi gerekti.

Victor Osimhen sakatlığı sonrası ilk kez açıklama yaptı

OSIMHEN İLK KEZ KONUŞTU

Nijerya basınından ThisDay'e konuşan Osimhen sakatlığı ile alakalı olarak,“Sakatlığım çok ciddi değil. Daha kötü olmasın diye önlem olarak sahayı terk ettim. Daha güçlü döneceğim” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'a İtalyan kaleci! Transfer resmen açıklandı
ETİKETLER
#galatasaray
#sakatlık
#güney afrika
#victor osimhen
#Nijerya Milli Takımı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.