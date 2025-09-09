Victor Osimhen sakatlığı sonrası ilk kez açıklama yaptı

Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen taraftarları ve yönetimi korkuttu. Osimhen,NijeryaMilli Takımı'nın Ruanda ile karşılaştığı maçta ayağına darbe almış ve sahayı terk etmişti. Osimhen’in sakatlığı çapraz bağ kopmasına yorumlanınca taraftarlar kısa süreli panik yaşadı.

MİLLİ TAKIMINDAN YETKİLİ KONUŞTU

Sakatlığının ciddiyeti ve son durumu merak edilen Osimhen için Nijerya Milli Takımı'ndan bir yetkili yıldız ismi Güney Afrika kafilesinde yer almasını istediklerini, oyuncunun maça çıkmasa bile takımın bir parçası olmasını arzuladıklarını aktardı.

Yetkili, hayal kırıklığını dile getirerek şunları söyledi:

"Onu bu yolculukta görmek istediler çünkü Güney Afrika, Osimhen'in oynamayacağı kesinleştiğinden beri adeta bayram yapıyor. Bu, rakibi baskı altında tutmak için bir zihin oyunuydu."

"ONLARI KİM SUÇLAYABİLİR Kİ?"

Ancak Nijeryalı yetkililerin bu isteği Galatasaray'ın baskısı nedeniyle iptal edildi ve Osimhen'in hemen İstanbul'a dönmesi gerekti.

OSIMHEN İLK KEZ KONUŞTU

Nijerya basınından ThisDay'e konuşan Osimhen sakatlığı ile alakalı olarak,“Sakatlığım çok ciddi değil. Daha kötü olmasın diye önlem olarak sahayı terk ettim. Daha güçlü döneceğim” ifadelerini kullandı.