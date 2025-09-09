Beşiktaş'tan Taylan Bulut müjdesi! Artık yerli statüsünde

Beşiktaş, Alman ekibi Schalke 04'ten gurbetçi futbolcu Taylan Bulut'u 6 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Taylan Bulut, Beşiktaş'ta yerli statüsünde oynamaya hak kazandı. Böylece Siyah-Beyazlılar, 22 yaş kontenjanına iki transfer daha yapabilme hakkına sahip oldu.

ARTIK YERLİ STATÜSÜNDE

Beşiktaş şu açıklamayı yaptı:

"Futbolcumuz Taylan Bulut’un, T.C. vatandaşlık işlemleri tamamlanmış olup bugün itibarıyla resmen tescil edilmiştir. Böylece oyuncumuz, bu sezondan itibaren yerli statüsünde forma giyebilecektir."