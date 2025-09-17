Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Tarımda şiddetli kuraklık krizi: Anıza ekim çağrısı geldi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, şiddetli kuraklığın tarımı tehdit ettiğini belirterek geleneksel toprak işleme yöntemlerinin toprağın yapısını bozduğunu ve su kaybına yol açtığını söyledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
12:56
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
12:56

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, şiddetli kuraklığın tarımsal üretimi tehdit ettiğini belirterek üreticilere "anıza ekim" yöntemini benimsemeleri çağrısında bulundu. Orta, AA muhabirine, dünyada son yıllarda kuraklığın şiddetli bir şekilde hissedildiğini söyledi.

Tarımda şiddetli kuraklık krizi: Anıza ekim çağrısı geldi

Dünyada ve Türkiye'de kuraklığın her geçen yıl daha şiddetli hissedildiğini vurgulayan Orta, tarımda geleneksel toprak işleme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Çiftçilerin toprak işlemesini en asgari düzeye indirmesi gerektiğine dikkati çeken Orta "Toprağı sürerek çok fazla karıştırdıkça hem yapısını bozuyorsunuz hem de organik madde miktarını azaltıyorsunuz. Toprakta buharlaşmayı arttırdığınız için ciddi su kayıplarına sebep oluyorsunuz. Bu kayıplar kış yağışları ve yazın düşen yağmurlarla doldurulamadığı için bu kez yetiştiricilikte sıkıntılar ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Tarımda şiddetli kuraklık krizi: Anıza ekim çağrısı geldi

BU YÖNTEM ÜRÜN VERİMİNİ ARTIRACAK

Orta, üreticilerin topraklarının korunması amacıyla farklı uygulamaları hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı. Anıza ekim yönteminin ürün veriminde artış sağlayacağına işaret eden Orta, şunları kaydetti:

Tarımda şiddetli kuraklık krizi: Anıza ekim çağrısı geldi

"Dünya klasik toprak işlemelerin dışında minimum toprak işleme veya hiç toprak işlemesiz üretim tekniklerine yönelmeye başladı. Haziran ve temmuz aylarında hasat edilen buğday tarlalarına örtü bitkisi olarak hardal ve baklagiller ekmeliyiz, bu ciddi fayda sağlıyor. Toprak karıştırılmadığı için su kayıplarını düşürüyor.

Tarımda şiddetli kuraklık krizi: Anıza ekim çağrısı geldi

Toprağın içerisindeki kökler çürüyerek toprağa karıştığı için organik madde artıyor. Su tutma kapasitesi artıyor. Toprağın havalanması kolaylaşıyor. O yüzden çiftçilerimizin anıza ekim yöntemini önemsemelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz."

TGRT Haber
