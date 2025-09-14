Arda Güler attı Mbappe'nin tavrı olay oldu! Herkes ona koştu

La Liga’nın 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı. Kylian Mbappe, 12. dakikada ceza yayı üzerinden attığı sert golle takımını öne geçirdi. 32. dakikada Sociedad’da Oyarzabal’ın düşürülmesiyle Dean Huijsen kırmızı kart gördü.

ARDA'NIN GOLÜ GALİBİYETİ PERÇİNLEDİ

İlk yarının son dakikalarında Arda Güler, Mbappe’nin pasını ağlarla buluşturarak farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda Oyarzabal penaltıdan skoru 2-1’e getirse de Sociedad beraberliği sağlayamadı. Real Madrid sahadan galip ayrıldı ve 3 puanı aldı.

GOLDE KİMİN KATKISI DAHA BÜYÜK?

Ancak maçın skorundan çok Arda Güler'in attığı gol sonrası yaşananlar sosyal medyaya damgasını vurdu. Arda ceza sahası içine topsuz koşu yapan Mbappe'nin bir futbolcuyu ekarte ederek içeri yolladığı pası, ters ayakta olmasına rağmen çok estetik bir şekilde kontrol etti. Ardından iki rakibini ekarte edip, açıyı kapatmaya çalışan kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu.

MBAPPE KENDİNE MAL ETTİ

Golün ardından Arda sevincini tribünlerle paylaşmak üzere uzak köşeye hareketlenirken, Mbappe ise Arda'yı kutlamaya gitmek yerine tam ters istikametteki tribünlere koştu. Fransız golcü bu hareketiyle golü adeta kendisine mal ederken, asıl konuşulan takımın geri kalanının tavrı oldu. Real Mardrid'li birçok futbolcu da hem golü hazırlayan atağı başlatan hem de golü atan Arda'nın yerine, asisti yapan Mbappe'yi koşktu. Arda'yı kutlamaya gelen tek ismin ise Brahim Diaz olduğu görüldü.

KİBİR Mİ, GRUPLAŞMA MI?

Sosyal medyada gol hakkında yorum yapan başta Türk futbolseverler olmak birçok kullanıcı, Mbappe'nin gol sonrası tavrını yanlış bulurken yıldız futbolcu için çok "kibirli ve bencil" yorumları yapıldı. Mbappe'yi kutlamaya giden futbolcuların birçoğu da eleştirilerden nasibini alırken, bu durum, takım içinde Mbappe'nin başını çektiği bir gruplaşmanın belirtisi olarak yorumlandı.