TGRT Haber
 Sumru Tarhan

Teknofest'e nasıl gidilir, yol tarifi nedir? Teknofest konum ve yol tarifi otobüs, metrobüs ve marmaray ile ulaşım

Teknofest'e nasıl gidilir sizler için derledik. 17 - 21 Eylül aralığında gerçekleşecek olan Teknofest alanı ilk günden yoğun ziyaretçi akımına uğradı.



17.09.2025
13:06

17.09.2025
13:06

Binlerce etkinliğin yapılacağı alanında birçok aktivite ve etkinlik düzenleniyor. 17 Eylül itibarıyla başlayan Teknofest yol tarifi ve konumunu sizler için derledik.

TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR, YOL TARİFİ?

Teknofest alanına gitmek için M1 metrı hattını kullanabilirsiniz. durağını kullanarak İstanbul Atatürk Havalimanı'na gidebilirsiniz.



ile giderseniz ise Marmaray ile Yeşilyurt istasyonuna gelmelisiniz. Yeşilyurt'tan kalkan ring otobüsleri ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Metrobüs ile ulaşım sağlayacak olanlar ise Ataköy veya Şirinevler’de inip metro hattına geçerek ulaşım sağlayabilir.



TEKNOFEST KONUMU VE YOL TARİFİ

Özel aracınız ile Teknofest alanına gidecek olacaksanız TEM veya E-5 üzerinden Atatürk Havalimanı’na yönelmelisiniz. Yeşilyurt Mahallesi çevresinde bulunan tabelaları takip ederek alana gidebilirsiniz.

