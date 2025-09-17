Teknofest'e nasıl gidilir, yol tarifi nedir? Teknofest konum ve yol tarifi otobüs, metrobüs ve marmaray ile ulaşım

Binlerce etkinliğin yapılacağı Teknofest alanında birçok aktivite ve etkinlik düzenleniyor. 17 Eylül itibarıyla başlayan Teknofest yol tarifi ve konumunu sizler için derledik.

TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR, YOL TARİFİ?

Teknofest alanına gitmek için M1 metrı hattını kullanabilirsiniz. Metro durağını kullanarak İstanbul Atatürk Havalimanı'na gidebilirsiniz.

Marmaray ile giderseniz ise Marmaray ile Yeşilyurt istasyonuna gelmelisiniz. Yeşilyurt'tan kalkan ring otobüsleri ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Metrobüs ile ulaşım sağlayacak olanlar ise Ataköy veya Şirinevler’de inip metro hattına geçerek ulaşım sağlayabilir.

TEKNOFEST KONUMU VE YOL TARİFİ

Özel aracınız ile Teknofest alanına gidecek olacaksanız TEM veya E-5 üzerinden Atatürk Havalimanı’na yönelmelisiniz. Yeşilyurt Mahallesi çevresinde bulunan tabelaları takip ederek alana gidebilirsiniz.