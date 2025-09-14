Derbinin VAR hakemi belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor kozlarını paylaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak dev maçta Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Dev maçta hakem hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

VAR HAKEMİ DAVUT DAKUL ÇELİK

Zorlu randevu öncesi VAR koltuğunda oturacak isim de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu. AVAR'da ise Serkan Çimen bulunacak.

Öte yandan Trendyol Süper Lig’de bu akşam Chobani Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saat 20:00’dan 19:00’a alındı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karara gerekçe olarak A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, Almanya’yla oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalini gösterdi.