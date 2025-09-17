Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
24°
İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR konuşmaları! Sayılmayan gol için VAR odası ne dedi?

TFF, Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan kayıtlar arasında Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki iptal edilen gol ve kırmızı kart kararına dair konuşmalar da yer aldı.

İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR konuşmaları! Sayılmayan gol için VAR odası ne dedi?
Türkiye Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 5. haftasına ait kayıtlarını yayımladı. Kamuoyunda büyük merak uyandıran açıklamada, ile arasında oynanan mücadeledeki tartışmalı pozisyonlar öne çıktı. VAR odasında yapılan konuşmaların yer aldığı kayıtlar, özellikle ’nun faul gerekçesiyle iptal edilen golünü ve ’nun kırmızı kartla oyun dışında kalmasına neden olan müdahaleyi gündeme taşıdı. Kritik anlara dair diyalogların paylaşılması, maçın ardından günlerce süren tartışmalara da yeni bir boyut kazandırdı.

İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR konuşmaları! Sayılmayan gol için VAR odası ne dedi?

ONUACHU'NUN İPTAL EDİLEN GOLÜ

VAR: Faul için inceleme öneriyorum.

Hakem: Okey tamam.

AVAR: Onuachu yapıyor.

VAR: Önce temas noktasını göstereceğim.

Hakem: Görüyorum temas noktasını.

VAR: Şimdi loop’ta oynatıyorum.

Hakem: Tamam.

Hakem: Pozisyonu akıtır mısın?

Hakem: Tamam gol iptal. 30 numaraya sarı kart. Fenerbahçe lehine faul.

VAR: Konfirmedir.

İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR konuşmaları! Sayılmayan gol için VAR odası ne dedi?

OKAY YOKUŞLU'NUN KIRMIZI KARTI

VAR: Potansiyel bir kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. Temas noktasını göreceksin.

Hakem: Başka açı var mı, diğer taraftan görebileceğim bir açı.

VAR: Oradan da göstereceğim. Diğer açıdan da verir misin? Burada bileğin burkulduğunu görüyorsun.

