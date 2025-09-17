İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR konuşmaları! Sayılmayan gol için VAR odası ne dedi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 5. haftasına ait VAR kayıtlarını yayımladı. Kamuoyunda büyük merak uyandıran açıklamada, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan mücadeledeki tartışmalı pozisyonlar öne çıktı. VAR odasında yapılan konuşmaların yer aldığı kayıtlar, özellikle Onuachu’nun faul gerekçesiyle iptal edilen golünü ve Okay Yokuşlu’nun kırmızı kartla oyun dışında kalmasına neden olan müdahaleyi gündeme taşıdı. Kritik anlara dair diyalogların paylaşılması, maçın ardından günlerce süren tartışmalara da yeni bir boyut kazandırdı.

ONUACHU'NUN İPTAL EDİLEN GOLÜ

VAR: Faul için inceleme öneriyorum.

Hakem: Okey tamam.

AVAR: Onuachu yapıyor.

VAR: Önce temas noktasını göstereceğim.

Hakem: Görüyorum temas noktasını.

VAR: Şimdi loop’ta oynatıyorum.

Hakem: Tamam.

Hakem: Pozisyonu akıtır mısın?

Hakem: Tamam gol iptal. 30 numaraya sarı kart. Fenerbahçe lehine faul.

VAR: Konfirmedir.

OKAY YOKUŞLU'NUN KIRMIZI KARTI

VAR: Potansiyel bir kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. Temas noktasını göreceksin.

Hakem: Başka açı var mı, diğer taraftan görebileceğim bir açı.

VAR: Oradan da göstereceğim. Diğer açıdan da verir misin? Burada bileğin burkulduğunu görüyorsun.