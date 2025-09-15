Menü Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
24°
Futbol
Trabzonspor isyanında haklı mı? Hakem hocaları iptal edilen golü yorumladı

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında tartışmalı kararlar gündeme oturdu. beIN Sports’ta yayınlanan Trio programında eski hakemler, iptal edilen gol ve kırmızı kart pozisyonlarını değerlendirdi.

Trabzonspor isyanında haklı mı? Hakem hocaları iptal edilen golü yorumladı
, ’in 5. haftasında Chobani Stadyumu’nda ’u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ancak karşılaşmaya damga vuran, hakem kararları oldu. İptal edilen Trabzonspor golü ve ’nun kırmızı kartı üzerine Trio ekibinden gelen yorumlar gündeme oturdu.

İPTAL EDİLEN GOLDE ORTAK GÖRÜŞ

Trabzonspor’un yıldızı ’nun attığı gol, faul gerekçesiyle müdahalesi sonrası iptal edildi. Ancak Trio ekibindeki eski hakemler, bu kararın hatalı olduğu görüşünde birleşti.

Bahattin Duran: “VAR müdahalesi yanlış değil, çok yanlış. Bu pozisyon ne şiddetli hareket ne de fauldür. Onuachu’nun kolları doğal.”

Deniz Çoban: “Bu pozisyona VAR’ın karışması büyük hata. Kontrolsüz müdahale yok. VAR yanlış yaptı.”

Bülent Yıldırım: “Burada VAR maçı yöneten hakem gibi davrandı. Açık bir ihlal yoktu, müdahale gereksizdi.”

OKAY YOKUŞLU’NUN KIRMIZI KARTINDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ

Mücadelenin bir diğer tartışmalı anı, Okay Yokuşlu’nun kırmızı kart gördüğü pozisyon oldu. Bu kez hakemler ortak şekilde kararın doğru olduğunu belirtti.

Bahattin Duran: “Çok açık ve net bir kırmızı kart. Hakemin direkt sahada vermesi gerekirdi.”

Deniz Çoban: “Net kırmızı. Ayrıca Savic’in hakem otoritesini sarsan hareketi en azından sarı kart gerektirirdi.”

Bülent Yıldırım: “Bu pozisyon yüzde yüz kırmızı kart. VAR’ın müdahalesi doğruydu.”

