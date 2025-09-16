Osimhen’den Galatasaray’a haber var! Frankfurt maçında sahada olacak mı?

Galatasaray’da gözler, ayak bileğinden sakatlanan Victor Osimhen’in durumundaydı. Milli maçta yaşadığı sakatlık sonrası ayak bileğinde bağlarda orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edilen Nijeryalı yıldızın tedavisi bir haftadır devam ediyordu.

FRANKFURT MAÇINDA SAHADA OLACAK MI?

Kanaması sona eren ancak ağrıları süren Osimhen’in, Şampiyonlar Ligi’ndeki Eintracht Frankfurt maçında oynayabilecek seviyeye geldiği öğrenildi. Sabah’ın haberine göre Osimhen, sakatlığına rağmen fedakârlık yaparak forma giymeye hazır olduğunu teknik ekibe bildirdi.

NİHAİ KARAR MAÇ GÜNÜ VERİLECEK

Eintracht Frankfurt maçının kafilesine dahil edilecek olan yıldız golcünün sahaya ilk 11’de çıkıp çıkmayacağı ise maç günü yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.