Jhon Duran'ın son durumu belli oldu! Tedaviden koltuk değnekleriyle dönmüştü

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jhon Duran, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalıyordu. Tedavi için İspanya’ya giden 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, İstanbul’a dönerek Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını tribünden takip etti. İspanya dönüşü koltuk değnekleriyle görüntülenen ve bu haliyle Fenerbahçeli taraftarları endişelendiren Duran’ın son durumu yapılan kontrollerle netleşti.

AYAK BİLEĞİNDEKİ ENJEKSİYON TEDAVİSİ BAŞARILI OLDU

NTV Spor'un haberine göre ayak bileğine uygulanan enjeksiyon tedavisi sonrası Duran’ın yapılan son kontrollerde iyileşme belirtileri gözlemlendi. Oyuncunun ağrılarını atlattıktan sonra kısa süre içinde takımla çalışmalara başlayacağı belirtiliyor.

Aston Villa’dan 2023 yazında 77 milyon euroluk rekor ücretle Suudi ekibi Al-Nassr’a transfer olan Duran, bu yaz döneminde Fenerbahçe’ye kiralık olarak katılmıştı. Sarı-lacivertli formayla bu sezon 6 maça çıkan Duran, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.