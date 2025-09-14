Volkan Demirel'den çok konuşulacak Leroy Sane iddiası! Sosyal medya çalkalandı

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti. Mauro Icardi ve Yunus Akgün’ün golleriyle öne geçen sarı-kırmızılı ekipte Leroy Sane, maçın ilk 11’inde sahaya çıktı ancak 69. dakikada Ahmed Kutucu ile yer değiştirdi.

"SÜPER LİG'E UYGUN DEĞİL"

Karşılaşmayı NOW Spor’a değerlendiren Volkan Demirel, Sane’nin performansını eleştirdi. Demirel, “Sane bence Süper Lig’e uygun bir oyuncu değil. Türkiye’de bakmayın rahat hareket ettirmezler adama. O biraz topla beceri göstermeye çalışan bir oyuncu, iş yapmaktansa ‘Ben topla bir şeyler yapabiliyorum’ diye düşünüyor. Ama Süper Lig’de basıyorlar 2 kişi. Bir sıkıştırdığı zaman alan bulamazsın, alan yok. Ben sol bek oyuncusuyum, Sane var karşımda, ben o alanı vermem ona” ifadelerini kullandı.