Fatih Terim'in yeni takımı için açıklama! Tek sorunu açıkladı

Fatih Terim’in sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da başarılarıyla öne çıktığını söyleyen Licka, “Galatasaray ile UEFA Kupası kazandı, milli takımı birkaç kez çalıştırdı. Çok büyük bir tecrübeden bahsediyoruz. Fatih Terim ve Çekya Milli Takımı birlikteliği ilginç olabilir ama kolay değil” dedi.

ADAPTASYON SÜRECİNE VURGU

Yeni bir ülkede teknik direktörlük yapmanın zorluklarına değinen Licka, “Dışarıdan gelen insanların kültürü ve mantaliteyi öğrenmesi zaman alabilir. Ben de buraya ilk geldiğimde zorlandım. Buradaki kültürü tanımam, işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmem gerekti” ifadelerini kullandı.

NEDVED DETAYI

Çekya Milli Takımı’nda sportif direktörlük görevini üstlenen Pavel Nedved’in, Al-Shabab döneminde Fatih Terim ile birlikte çalıştığını hatırlatan Licka, bu ilişkinin önemli olabileceğini söyledi: “Birbirlerini tanıyorlar. Bu sıfırdan doğacak bir ilişki değil.”

“İLGİNÇ BİR SENARYO OLABİLİR”

Çekya’nın tarihinde daha önce yabancı bir teknik direktör olup olmadığını bilmediğini belirten Licka, “Bu birliktelik gerçekleşirse ilginç bir senaryo görebiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.