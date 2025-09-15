Jhon Duran'dan endişe veren görüntü! İspanya'daki tedavisinden perişan döndü

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynadığı Benfica maçında Jhon Duran'ın sakatlığıyla sarsılmıştı. Sarı-Lacivertlilerin Suudi ekibi Al Nassr'dan yüksek maliyetle kiraladığı Duran, maçın ardından tedavi sürecini sürdürmek üzere İspanya'nın Barcelona şehrine gitmişti.

KOLTUK DEĞENEKLERİYLE DÖNDÜ

Yıldız futbolcu tedavisinin ardından İstanbul'a dönerken Kolombiyalı golcünün havalimanında koltuk değnekleriyle görüldü. Sosyal medyada gündeme oturan görüntülerde yıldız oyuncunun adım atmakta zorlanması sakatlığının boyutuna dair kafalarda soru işaretleri bıraktı.

DURAN NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Bu arada Kolombiyalı oyuncunun dönüş tarihine ilişken henüz bir bilgi yok. Duran Barcelona yolculuğu öncesi koltuk değnekleriyle sosyal medya hesabından paylaşım yapmış, spekülasyonlar üzerine kısa süre sonra söz konusu paylaşımını silmişti.

Fenerbahçe'nin John Duran'ı 1 yıllık kiralanma bedeli olarak Al Nassr'a 15 milyon euro ödediği iddia ediliyordu.