TGRT Haber
24°
Editor
Editor
 Suat Vilgen

Jhon Duran'dan endişe veren görüntü! İspanya'daki tedavisinden perişan döndü

Fenerbahçe'nin büyük maliyetle Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, Benfica maçında yaşadığı sakatlığın ardından tedavi gördüğü İspanya'dan İstanbul'a döndü. Yıldız golcünün koltuk değnekli görüntüsü sakatlığının boyutuna ilişkin Fenerbahçe taraftarını endişelendirdi

Jhon Duran'dan endişe veren görüntü! İspanya'daki tedavisinden perişan döndü
, play-off turunda oynadığı maçında 'ın sakatlığıyla sarsılmıştı. Sarı-Lacivertlilerin Suudi ekibi Al Nassr'dan yüksek maliyetle kiraladığı Duran, maçın ardından tedavi sürecini sürdürmek üzere İspanya'nın şehrine gitmişti.

Jhon Duran'dan endişe veren görüntü! İspanya'daki tedavisinden perişan döndü

KOLTUK DEĞENEKLERİYLE DÖNDÜ

Yıldız futbolcu tedavisinin ardından İstanbul'a dönerken Kolombiyalı golcünün havalimanında koltuk değnekleriyle görüldü. Sosyal medyada gündeme oturan görüntülerde yıldız oyuncunun adım atmakta zorlanması sakatlığının boyutuna dair kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Jhon Duran'dan endişe veren görüntü! İspanya'daki tedavisinden perişan döndü
Trabzonspor Belediye Başkanı'nın paylaşımları Ali Koç'u küplere bindirdi! Fenerbahçelilere de çağrısı var

DURAN NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Bu arada Kolombiyalı oyuncunun dönüş tarihine ilişken henüz bir bilgi yok. Duran Barcelona yolculuğu öncesi koltuk değnekleriyle sosyal medya hesabından paylaşım yapmış, spekülasyonlar üzerine kısa süre sonra söz konusu paylaşımını silmişti.

Jhon Duran'dan endişe veren görüntü! İspanya'daki tedavisinden perişan döndü

Fenerbahçe'nin John Duran'ı 1 yıllık kiralanma bedeli olarak Al Nassr'a 15 milyon euro ödediği iddia ediliyordu.

