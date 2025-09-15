Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Trabzonspor Belediye Başkanı'nın paylaşımları Ali Koç'u küplere bindirdi! Fenerbahçelilere de çağrısı var

Fenerbahçe'nin 1-0'lık skorla mağlup ettiği Trabzonspor'da maç sonrası hakem eleştirileri yükselirken Trabzonspor Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in paylaşımları da sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un tepkisini çekti. Koç, açıklamaları "hadsiz, şuursuz" diye nitelendirirken Fenerbahçelilere de bir çağrıda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor Belediye Başkanı'nın paylaşımları Ali Koç'u küplere bindirdi! Fenerbahçelilere de çağrısı var
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 02:26
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 02:39

Trendyol ’in 5. haftasında oynanan ve sarı lacivertlilerin 1-0 galip geldiği - karşılaşması sonrası Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar, maçın önüne geçti.

Genç, paylaşımında "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Belediye Başkanı'nın paylaşımları Ali Koç'u küplere bindirdi! Fenerbahçelilere de çağrısı var

Genç, bir başka paylaşımında ise Trabzonspor oyuncusu Okay Yokuşlu'nun kırmızı kart gördüğü anın videosunu ekleyerek "Kaptanımızın dediği gibi… Şu formalarınızı giyin de rakibimiz kim bilelim…" cümlesine yer verdi. Paylaşımlar sarı lacivertlileri harekete geçirdi.

https://x.com/ahmetmgenc/status/1967269927657828389

"UCUZ KAHRAMANLIK UĞRUNA HADSİZ VE ŞUURSUZ AÇIKLAMALAR..."

Kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı imzasıyla yapılan açıklamada "Bugün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır.

TARAFTARLARA ÇAĞRI: ŞİKAYETTE BULUNUN

Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz’da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz. 3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz’da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez" ifadelerini kullandı.

https://x.com/Fenerbahce/status/1967357590293152254

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe zor da olsa kazandı: Trabzonspor Kadıköy'de kaybetti!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Olay paylaşım!
ETİKETLER
#trabzonspor
#ali koç
#süper lig
#ahmet metin genç
#Fenerbahçe
#Takimlararası Çatışma
#Şike
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.