Trabzonspor Belediye Başkanı'nın paylaşımları Ali Koç'u küplere bindirdi! Fenerbahçelilere de çağrısı var

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanan ve sarı lacivertlilerin 1-0 galip geldiği Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması sonrası Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar, maçın önüne geçti.

Genç, paylaşımında "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor." ifadelerini kullandı.

Genç, bir başka paylaşımında ise Trabzonspor oyuncusu Okay Yokuşlu'nun kırmızı kart gördüğü anın videosunu ekleyerek "Kaptanımızın dediği gibi… Şu formalarınızı giyin de rakibimiz kim bilelim…" cümlesine yer verdi. Paylaşımlar sarı lacivertlileri harekete geçirdi.

https://x.com/ahmetmgenc/status/1967269927657828389

"UCUZ KAHRAMANLIK UĞRUNA HADSİZ VE ŞUURSUZ AÇIKLAMALAR..."

Kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç imzasıyla yapılan açıklamada "Bugün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır.

TARAFTARLARA ÇAĞRI: ŞİKAYETTE BULUNUN

Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz’da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz. 3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz’da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez" ifadelerini kullandı.

https://x.com/Fenerbahce/status/1967357590293152254