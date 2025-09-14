Fenerbahçe-Trabzonspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

İstanbul
Fenerbahçe, milli ara dönüşünde Trabzonspor’u ağırlıyor. Bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak olan zorlu müsabakada, hakem olarak Ozan Ergün düdük çalacak.
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı lacivertli takımdaki ilk resmi maçına Trabzonspor karşısında çıkıyor.
Trabzonspor’un sürpriz hamlesi Andre Onana’nın, Fenerbahçe deplasmanıyla birlikte bordo mavili takımdaki ilk maçına çıkması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig’deki ilk 4 maçında 10 puan toplayan Trabzonspor, lider Galatasaray’ı takip etme yolunda hata yapmak istemiyor.