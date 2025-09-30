Kasımpaşa SK’ya kayyum mu atandı? Kayyum kararı ve nedeni

11 Eylül'de İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında -aralarında Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu- Can Holding’e bağlı 121 şirkete el konulmuş, şirket yöneticileri dahil 10 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding bünyesindeki şirketlere kayyum görevlendirildi.

KASIMPAŞA SK’YA KAYYUM MU ATANDI?

Yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding ile bağlantılı olarak Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren birçok şirkete kayyum atandı.

Bu doğrultuda Turgay Ciner'in sahibi olduğu Süper Lig kulüplerinden Kasımpaşa'ya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak görevlendirildi.

KASIMPAŞA’YA NEDEN KAYYUM ATANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Daha önce el koyma tedbiri uygulanan ve haklarında kayyım ataması kararı verilen şirketlere ek olarak, her iki grup bünyesinde başka şirketlerin de aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği anlaşılmıştır.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. isimli şirketlerin de suç örgütü faaliyeti kapsamında kullanıldığı, bu şirketler üzerinden malvarlığı hareketlerinin gerçekleştirildiği yönünde kuvvetli şüphelere ulaşılmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding çatısı altındaki şirketler üzerinden örgüt faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirleri akladıkları hususunda kuvvetli şüphenin bulunduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 maddeleri ile 04/02/2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca yapılan değişiklik doğrultusunda 7145 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi gereğince anılan şirketlerin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atanmasına, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 30/09/2025 tarihli talebi üzerine İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliğince karar verilmiştir.

Soruşturma genişletilerek devam edecektir."