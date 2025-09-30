TRT 1 şifresiz Galatasaray maç izleme frekansı! Liverpool maçı şifresiz izlenebilecek

TRT 1, Türksat uydusu üzerinden hem HD hem de SD yayınla izleyicilere ulaşıyor. Uydu alıcısına doğru frekans bilgilerini girerek kanal listesine eklemek mümkün oluyor.

TRT 1 MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS

Uydu üzerinden TRT 1’i izlemek isteyenler, uydu alıcısı üzerinden menüye giriş yaparak kurulum veya kanal arama bölümüne ulaşabilirler. Buradan Türksat 42E uydusu seçilerek, manuel arama ya da tek kanal arama seçenekleri kullanılarak TRT 1 HD ve SD kanalları eklenebiliyor. Bu işlem sırasında frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC gibi bilgilerin doğru girilmesi gerekiyor. Ayrıca ağ arama seçeneği açık bırakıldığında, aynı frekans paketinde yer alan diğer kanallar da otomatik olarak listeye ekleniyor.

TRT 1 HD yayını için Türksat 3A ve Türksat 4A üzerinden farklı frekans değerleri kullanılıyor. Türksat 3A için 11054 MHz, dikey polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleri girilmesi gerekirken; Türksat 4A için ise 11794 MHz, dikey polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleri girilerek arama yapılabiliyor.

TRT 1 SD yani HD olmayan orta kalitede bir yayın tercih edenler için Türksat 3A’da 11096 MHz yatay polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleri, Türksat 4A’da ise 11958 MHz dikey polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC bilgilerinin uydu üzerinden ayarlanarak kanal arama yapılması gerekiyor.

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL NASIL AÇILIR?

TRT 1, kamu yayıncısı olduğu Türkiye’de TRT 1 yayınları şifresiz olarak izlenebiliyor ve şifreli bir kanal frekansı bulunmuyor. Bu nedenle, uydu alıcısına manuel frekans girildiğinde kanal şifresiz şekilde görüntülenebiliyor. Şifre gerektirmediği için herhangi bir abonelik veya ek işlem yapılmasına gerek kalmıyor.

TRT 1’in uydu üzerinden ücretsiz yayın yapması nedeniyle, Türkiye’de yaşayan futbolseverlerin TRT 1 frekans bilgilerini doğru girmek izleyici için yeterli olacaktır. TRT İzle uygulaması veya internet sitesi üzerinden de aynı şekilde ücretsiz erişim sağlanabiliyor. Uydu üzerinden yapılan aramalarda kanalların otomatik olarak şifresiz listelenmesi ile izleyiciler ek bir işlem yapmadan canlı yayınları takip edebilecekler.

TRT 1 MAÇ FREKANS AYARLAMA

Uydu alıcısı üzerinden frekans ayarlama işlemine başlamak için cihazın menüsünden “Kurulum”, “Uydu Ayarları” veya “Kanal Arama” bölümlerine giriş yapılması gerekiyor. Buradan Türksat 42E uydusu seçilerek manuel frekans bilgileri girilebiliyor. Bu aşamada kullanıcıların LNB frekansının genellikle 9750/10600 ya da Universal olarak ayarlı olduğundan emin olmaları gerekiyor.

Frekans bilgileri girildikten sonra arama başlatılarak TRT 1 HD veya SD yayınları kanal listesine eklenebiliyor. Eğer cihaz TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) destekliyorsa, TKGS güncelleme seçeneği kullanılarak tüm kanallar otomatik olarak yüklenebiliyor. Ayrıca sinyal yok uyarısı alınması halinde anten yönü, kablo bağlantıları ve LNB kontrol edilmeli, gerekirse fabrika ayarlarına dönülerek yeniden arama yapılmalı.

TRT 1 ŞİFRESİZ MAÇ İZLEME FREKANSI NEDİR?

TRT 1 HD izlemek isteyenler için Türksat 3A’da 11054 MHz, dikey polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleri, Türksat 4A’da ise 11794 MHz, dikey polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC bilgileri kullanılabiliyor. Bu değerler doğru şekilde girildiğinde, uydu alıcısı üzerinden TRT 1 HD yayınları şifresiz şekilde izlenebiliyor.

SD yayın içinse Türksat 3A’da 11096 MHz yatay polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleri, Türksat 4A’da ise 11958 MHz dikey polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC bilgileri yeterli oluyor. Bu frekans bilgileri sayesinde, TRT 1 hem HD hem de SD olarak izleyiciye ulaşıyor ve tüm yayınlar şifresiz şekilde erişilebiliyor.