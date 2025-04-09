PAO'da Cedi Osman için karar aşaması! Başkan resmen duyurdu

Yunan kulübü Panathinaikos sezon başında NBA'den milli basketbolcumuz Cedi Osman'ı kadrosuna katmıştı. Sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 2027 yazına kadar uzatıldığı kulüp başkanı tarafından açıklandı.

EuroLeague takımı Panathinaikos’ta Milli yıldız Cedi Osman ile ilgili bilgi paylaşıldı. Kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos, Cedi Osman hakkında yaşanan son dakika gelişmesini duyurdu.

NBA'de Cleveland Cavaliers ve San Antonio Spurs takımlarında edindiği tecrübeler ile Avrupa sahnesine geri dönen Cedi Osman, Yunan ekibi Panathinaikos ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Bu sezonki performansı ile adından söz ettiren Cedi, takımıyla ilgili yeni bir karar aldı.

BAŞKAN AÇIKLADI

Kararı kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos açıklarken, Cedi Osman'ın yeni sözleşmesi 2027 yazında biteceği bildirildi.

SEZON KARNESİ

EuroLeague’de bu sezon Panathinaikos formasıyla toplam 31 maça çıkan Cedi Osman, 7.9 sayı ve 2.4 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.