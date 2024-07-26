Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bugün başlıyor

26 Temmuz 2024 10:29 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:30

Türkiye bugüne kadar 23 kez katıldığı olimpiyatlarda 104 madalya kazandı

Türkiye bugüne kadar 23 kez katıldığı olimpiyatlarda 104 madalya kazandı

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan olimpiyat oyunlarının 33’üncüsü bugün Paris'te resmen başlayacak.

Fransa’nın başkenti Paris’in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunlarının açılışı, Sen Nehri’nde gerçekleştirilecek.

AÇILIŞ TÖRENİ BU AKŞAM

Toplam 204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun mücadele edeceği oyunların açılış töreni, 19.30’da başlayacak.

Sporcu kafilelerini taşıyacak tekneler, Austerlitz Köprüsü’nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi’nin olduğu noktaya kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yapacak.

BAYRAĞIMIZI ŞAMPİYONLARIMIZ TAŞIYACAK

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında sporcular, 32 spor branşı içinde yer alan 48 dalda mücadele verecek.

Paris’te Türkiye’yi 54’ü kadın, 48’i erkek toplam 102 sporcu 18 branşta temsil edecek.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanan millî boksörümüz Busenaz Sürmeneli ile millî okçumuz Mete Gazoz törende Türk bayrağını taşıyacak. ‘Team Türkiye”, törende 191. sırada geçiş yapacak.

TAKIM SPORUNDA FİLENİN SULTANLARI TEMSİL EDECEK

Oyunlara atletizmde 16 sporcuyla katılacak Türkiye; güreşte 11, yelken, judo, boks ve yüzmede sekizer, atıcılıkta yedi, tekvando ve jimnastikte beşer, okçulukta dört, eskrim ve modern pentatlonda ikişer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de birer sporcu ile madalya arayacak.

Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Millî Kadın Voleybol Takımı (13) oyunlarda mücadele edecek.

AÇILIŞ TÖRENİNİ 300 BİN KİŞİ TAKİP EDECEK

Olimpiyat oyunları tarihinde ilk defa geleneksel bir stadyum dışında gerçekleştirilecek açılış törenini, yaklaşık 300 bin kişinin yerinde

takip etmesi bekleniyor.