Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Çin damga vurdu! Türkiye’nin sıralaması belli oldu

04 Ağustos 2024 03:22 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 03:35

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sekizinci günün sonunda 16 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.

ABD İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ

Paris'te gerçekleştirilen oyunların sekizinci gününde 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanan Çin, ilk basamaktaki yerini korudu. Dün yapılan yarışmaların ardından ikinci sıradan dördüncü sıraya gerileyen ABD, bugün tekrar ikinciliğe yükseldi. Sekizinci günde 5 altın, 6 gümüş ve 7 bronz kazanan ABD, toplam madalya sayısını ise 61'e yükselterek en fazla madalya kazanan ülke unvanını sürdürdü.

Üçüncü sıraya gerileyen ev sahibi Fransa'nın 12 altın, 14 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplamda 41 madalyası bulunuyor.

TÜRKİYE LİSTEDE 45. SIRADA

​​​​​​​Oyunlarda sekiz gün sonunda 62 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Jamaika ve Kosova'yla birlikte 45. sırada bulunuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde: