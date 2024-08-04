Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Çin damga vurdu! Türkiye’nin sıralaması belli oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları devam ediyor. Oyunların sekizinci gününün sonunda 16 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Çin, liderliğini sürdürdü. Türkiye listede 45. Sırada yer aldı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sekizinci günün sonunda 16 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.
ABD İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ
Paris'te gerçekleştirilen oyunların sekizinci gününde 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanan Çin, ilk basamaktaki yerini korudu. Dün yapılan yarışmaların ardından ikinci sıradan dördüncü sıraya gerileyen ABD, bugün tekrar ikinciliğe yükseldi. Sekizinci günde 5 altın, 6 gümüş ve 7 bronz kazanan ABD, toplam madalya sayısını ise 61'e yükselterek en fazla madalya kazanan ülke unvanını sürdürdü.
Üçüncü sıraya gerileyen ev sahibi Fransa'nın 12 altın, 14 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplamda 41 madalyası bulunuyor.
TÜRKİYE LİSTEDE 45. SIRADA
Oyunlarda sekiz gün sonunda 62 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Jamaika ve Kosova'yla birlikte 45. sırada bulunuyor.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:
Ülke
Altın
Gümüş
Bronz
Toplam
Çin
16
12
9
37
ABD
14
24
23
61
Fransa
12
14
15
41
Avustralya
12
8
7
27
Büyük Britanya
10
10
13
33
Güney Kore
9
7
5
21
Japonya
8
5
9
22
İtalya
6
8
5
19
Hollanda
6
4
4
14
Kanada
4
4
7
15
Almanya
4
4
2
10
Romanya
3
3
1
7
Macaristan
3
2
2
7
İrlanda
3
2
5
Yeni Zelanda
2
4
1
7
Hırvatistan
2
1
1
4
Belçika
2
2
4
Hong Kong
2
2
4
Azerbaycan
2
2
Brezilya
1
4
5
10
İsrail
1
4
1
6
İsveç
1
2
2
5
Gürcistan
1
2
3
İsviçre
1
1
4
6
İspanya
1
1
3
5
Kazakistan
1
1
2
4
Güney Afrika
1
1
2
4
Ukrayna
1
1
1
3
Özbekistan
1
2
3
Çekya
1
1
2
Guatemala
1
1
2
Arjantin
1
1
Dominica
1
1
Ekvador
1
1
Saint Lucia
1
1
Norveç
1
1
Filipinler
1
1
Slovenya
1
1
Sırbistan
1
1
Uganda
1
1
Meksika
2
1
3
Kuzey Kore
2
2
Yunanistan
1
3
4
Polonya
1
3
4
Jamaika
1
1
2
Kosova
1
1
2
Türkiye
1
1
2
Danimarka
1
1
Etiyopya
1
1
Fiji
1
1
Moğolistan
1
1
Tunus
1
1
Hindistan
3
3
Moldova
2
2
Tacikistan
2
2
Tayvan
2
2
Avusturya
1
1
Mısır
1
1
Grenada
1
1
Litvanya
1
1
Portekiz
1
1
Slovakya
1
1