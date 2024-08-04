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Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Çin damga vurdu! Türkiye’nin sıralaması belli oldu

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ağustos 2024 03:22 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 03:35

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları devam ediyor. Oyunların sekizinci gününün sonunda 16 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Çin, liderliğini sürdürdü. Türkiye listede 45. Sırada yer aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sekizinci günün sonunda 16 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Çin damga vurdu! Türkiye’nin sıralaması belli oldu - 1. Resim

ABD İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ

Paris'te gerçekleştirilen oyunların sekizinci gününde 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanan Çin, ilk basamaktaki yerini korudu. Dün yapılan yarışmaların ardından ikinci sıradan dördüncü sıraya gerileyen ABD, bugün tekrar ikinciliğe yükseldi. Sekizinci günde 5 altın, 6 gümüş ve 7 bronz kazanan ABD, toplam madalya sayısını ise 61'e yükselterek en fazla madalya kazanan ülke unvanını sürdürdü.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Çin damga vurdu! Türkiye’nin sıralaması belli oldu - 2. Resim

Üçüncü sıraya gerileyen ev sahibi Fransa'nın 12 altın, 14 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplamda 41 madalyası bulunuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Çin damga vurdu! Türkiye’nin sıralaması belli oldu - 3. Resim

TÜRKİYE LİSTEDE 45. SIRADA

​​​​​​​Oyunlarda sekiz gün sonunda 62 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Jamaika ve Kosova'yla birlikte 45. sırada bulunuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

Çin

16

12

9

37

ABD

14

24

23

61

Fransa

12

14

15

41

Avustralya

12

8

7

27

Büyük Britanya

10

10

13

33

Güney Kore

9

7

5

21

Japonya

8

5

9

22

İtalya

6

8

5

19

Hollanda

6

4

4

14

Kanada

4

4

7

15

Almanya

4

4

2

10

Romanya

3

3

1

7

Macaristan

3

2

2

7

İrlanda

3

 

2

5

Yeni Zelanda

2

4

1

7

Hırvatistan

2

1

1

4

Belçika

2

 

2

4

Hong Kong

2

 

2

4

Azerbaycan

2

 

 

2

Brezilya

1

4

5

10

İsrail

1

4

1

6

İsveç

1

2

2

5

Gürcistan

1

2

 

3

İsviçre

1

1

4

6

İspanya

1

1

3

5

Kazakistan

1

1

2

4

Güney Afrika

1

1

2

4

Ukrayna

1

1

1

3

Özbekistan

1

 

2

3

Çekya

1

 

1

2

Guatemala

1

 

1

2

Arjantin

1

 

 

1

Dominica

1

 

 

1

Ekvador

1

 

 

1

Saint Lucia

1

 

 

1

Norveç

1

 

 

1

Filipinler

1

 

 

1

Slovenya

1

 

 

1

Sırbistan

1

 

 

1

Uganda

1

 

 

1

Meksika

 

2

1

3

Kuzey Kore

 

2

 

2

Yunanistan

 

1

3

4

Polonya

 

1

3

4

Jamaika

 

1

1

2

Kosova

 

1

1

2

Türkiye

 

1

1

2

Danimarka

 

1

 

1

Etiyopya

 

1

 

1

Fiji

 

1

 

1

Moğolistan

 

1

 

1

Tunus

 

1

 

1

Hindistan

 

 

3

3

Moldova

 

 

2

2

Tacikistan

 

 

2

2

Tayvan

 

 

2

2

Avusturya

 

 

1

1

Mısır

 

 

1

1

Grenada

 

 

1

1

Litvanya

 

 

1

1

Portekiz

 

 

1

1

Slovakya

 

 

1

1

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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