Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ABD liderliğini sürdürüyor! Türkiye listede kaçıncı sırada?
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Ağustos 2024 04:21 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 04:40
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 12. günün sonunda 27 altın, 35 gümüş ve 32 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında liderliğine devam etti.
Paris'te gerçekleştirilen oyunların 12. gününde 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan ABD, ilk sıradaki yerini korudu.
Günü 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 65 madalyaya ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu.
Avustralya; 18 altın, 12 gümüş ve 11 bronzla üçüncü, ev sahibi Fransa ise 13 altın, 17 gümüş, 21 bronzla dördüncü sırada.
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Oyunlarda 12. gün sonunda 80 ülke madalya kazanırken, Türkiye 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede Kırgızistan ile birlikte 58. sırada bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı