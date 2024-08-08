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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ABD liderliğini sürdürüyor! Türkiye listede kaçıncı sırada?

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Ağustos 2024 04:21 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 04:40
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları&#039;nda ABD liderliğini sürdürüyor! Türkiye listede kaçıncı sırada?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 12. günün sonunda 27 altın, 35 gümüş ve 32 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında liderliğine devam etti.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların 12. gününde 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan ABD, ilk sıradaki yerini korudu.

Günü 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 65 madalyaya ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu.

Avustralya; 18 altın, 12 gümüş ve 11 bronzla üçüncü, ev sahibi Fransa ise 13 altın, 17 gümüş, 21 bronzla dördüncü sırada.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Oyunlarda 12. gün sonunda 80 ülke madalya kazanırken, Türkiye 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede Kırgızistan ile birlikte 58. sırada bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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