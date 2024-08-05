Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda lider değişti! İşte Türkiye'nin listedeki sırası

05 Ağustos 2024 02:19 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 02:25

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Busenaz Sürmeneli Paris 2024'e veda etti!

Busenaz Sürmeneli Paris 2024'e veda etti!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Oyunların dokuzuncu gününde 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, toplam madalya sayısını 71'e çıkararak listenin ilk sırasına yükseldi.

ABD'nin zirveye çıkmasıyla Çin ikinci sıraya geriledi. 19 altın, 15 gümüş ve 11 bronz kazanan Çin'in toplam madalya sayısı 45 oldu.

Ev sahibi Fransa ise üçüncü sıradaki yerini korudu. Oyunların dokuzuncu gününde 3 bronz kazanan Fransa'nın 12 altın, 14 gümüş ve 18 bronz madalyası bulunuyor.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Oyunlarda sekiz gün sonunda 70 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Kosova'yla birlikte 49. sırada bulunuyor.