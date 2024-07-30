Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Mete Gazoz son 16 turunda: Rakibi belli oldu!

30 Temmuz 2024 20:45 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 21:48

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları coşkusu devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda klasik yay ilk turda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 mağlup eden Mete Gazoz, ikinci turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya geldi.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Rakibini 30-29, 28-27, 27-28 ve 30-29'luk setler sonucunda 6-2 mağlup eden Mete Gazoz son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Milli okçu, bu turda 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile karşılaşacak.

Öte yandan milli boksör Samet Gümüş, erkekler 51 kiloda son 16 turunda Kazakistan'dan son olimpiyat üçüncüsü Saken Bibossinov'a mağlup olarak oyunlara veda etti.