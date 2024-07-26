Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları başladı: Sahne Türkiye'nin!

26 Temmuz 2024 23:22 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 23:47

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, resmi açılış töreniyle başladı. Törende 204 ülke sporcuları ile Mülteci Olimpiyat Takımı'nı taşıyan 85 tekne, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Iena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yapmaya başladı. Sporseverler, yağmur altında töreni takip etti.

Oyunlara 102 sporcu ile katılan ve 18 dalda mücadele edecek Türkiye Milli Olimpiyat Takımı, ellerinde Türk bayraklarıyla açılış seremonisinde yer aldı. Milli sporcuların fotoğrafı, Team Türkiye sosyal medya hesabından Çıktık, geliyoruz! başlığıyla paylaşıldı.

İSRAİL ANONS EDİLMEDİ

TRT spikeri, bütün ülkeleri detaylıca anlattığı geçiş töreni sırasında İsrail'i anons etmedi. Geçiş töreninde Filistinli sporculardan da dikkat çeken bir mesaj geldi.

BARIŞ MESAJI!

Filistinli sporcular, geçit töreninde barış işaretlerinde bulundu. Sen Nehri'nde Filistinli sporculara büyük destek olduğu gözlemlendi. Filistin'i olimpiyatlarda 8 sporcu temsil edecek.