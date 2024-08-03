Paris Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk bireyselde Elif Berra Gökkır çeyrek finale yükseldi
Son dakika haberi: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk bireysel müsabakasında Elif Berra Gökkır, Japon Noda Satsuki'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi okçuluk branşı karışık takım kategorisinde son 16 turunda elenmişti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branş bireysel müsabakalarda sevindirici haber geldi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk bireysel müsabakasında Elif Berra Gökkır, Japon Noda Satsuki'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Gökkır, çeyrek final mücadelesine TSİ 14.00'da çıkacak. Team Türkiye'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçumuz Elif Berra Gökkır, son 16 turunda Japonya'dan Satsuki Noda'yı 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. 🏹 Sporcumuzun çeyrek final mücadelesi saat 14.00'te yapılacak."
ELİF BERRA GÖKKIR-METE GAZOZ İKİLİSİ PARİS'TE SON 16 TURUNDA ELENDİ
Les Invalides'te gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi, Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi temsil etmişti.
Çeyrek finale yükselme müsabakasında Satsuki Noda-Junya Nakanishi ikilisinin temsil ettiği Japonya ile karşı karşıya gelen milliler, müsabakayı 5-4 kaybederek elenmişti.
İlk seti 38-37 kaybeden milliler, ikinci sette 39-38'lik skorla eşitliği yakaladı. Üçüncü seti Japonya 39-37 kazanırken, dördüncü seti milliler, "tam puanlık" atışlarla 40-36 aldı.
Final seti 19-19 beraberlikle sonuçlanırken Japonya, "merkeze yakın ok" avantajıyla çeyrek finale yükselen taraf oldu.