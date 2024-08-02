Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli judocumuz İbrahim Tataroğlu, üst tura yükseldi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ağustos 2024 11:15 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:49
Son dakika haberi... Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocumuz İbrahim Tataroğlu, +100 kilo ilk turunda Slovenyalı rakibi Enej Marinic'i ippon ile yenerek son 16 turuna yükseldi.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda milli sporcularımız mücadelesini sürdürüyor. Bugün Judo erkekler 10 kg mücadelesinde 18 yaşındaki milli sporcumuz İbrahim Tataroğlu Slovenya’dan Enej Marinij ile karşılaştı.
Karşılaşmada hamlesiyle 1 puan alan Tataroğlu, maçı ipon ile kazandı.
RAKİBİ DÜNYANIN 1 NUMARASI
18 yaşındaki sporcumuz, son 16 turunda son dünya şampiyonu ve 1 numaralı seri başı Güney Koreli Minjong Kim ile ilerleyen dakikalarda karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı