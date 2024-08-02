Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli judocumuz İbrahim Tataroğlu, üst tura yükseldi

02 Ağustos 2024 11:15 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:49

Yaz Olimpiyatları’nda voleybol maç takvimine göre Filenin Sultanları, 4 Ağustos’ta İtalya ila karşılaşacak

Yaz Olimpiyatları’nda voleybol maç takvimine göre Filenin Sultanları, 4 Ağustos’ta İtalya ila karşılaşacak

Paris Olimpiyatları'na damga vuran Yusuf Dikeç TGRT Haber'e konuştu: Silahımızı alanlar hariç 85 milyona armağan olsun

Paris Olimpiyatları'na damga vuran Yusuf Dikeç TGRT Haber'e konuştu: Silahımızı alanlar hariç 85 milyona armağan olsun

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda milli sporcularımız mücadelesini sürdürüyor. Bugün Judo erkekler 10 kg mücadelesinde 18 yaşındaki milli sporcumuz İbrahim Tataroğlu Slovenya’dan Enej Marinij ile karşılaştı.

Karşılaşmada hamlesiyle 1 puan alan Tataroğlu, maçı ipon ile kazandı.

RAKİBİ DÜNYANIN 1 NUMARASI

18 yaşındaki sporcumuz, son 16 turunda son dünya şampiyonu ve 1 numaralı seri başı Güney Koreli Minjong Kim ile ilerleyen dakikalarda karşılaşacak.