Paris Olimpiyatları için parmağını kesmişti! Matt Dawson ilk zaferini kazandı

30 Temmuz 2024 14:16 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:00

Avustralyalı hokey oyuncusu Matt Dawson, 2024 Paris Olimpiyatları'na iki hafta kala Perth'teki antrenmanda parmağını ciddi şekilde kırdı. Genç oyuncu, parmağında oluşan kırığı soyunma odasında ilk gördüğünde bayıldığını dile getirdi. Bu olay sonrası Avustralyalı sporcu herkesi şoke eden bir karara imza attı.

İYİLEŞMESİ AYLAR SÜRECEKTİ!

Doktoru tarafından parmağının iyileşmesinin aylar süreceğini öğrenen Matt Dawson, acilen bir plastik cerraha başvurdu ve cerrah parmağını onarmak için ameliyat olsa bile tam işlevini geri kazanamayabileceğini belirtti.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEYEN HAREKET!

Olimpiyat hayallerinin sona ereceğini düşünmeyi bile tercih etmeyen Dawson, sağ yüzük parmağının üst kısmını eklem yerinden kestirdi.

ACELECİ DEĞİL BİLİNÇLİ!

Dawson, eşi tarafından ‘aceleci’ bir şey yapmaması konusunda uyarılmasına rağmen, aynı gün ‘bilinçli’ bir karar verdiğini belirtti.

ÖDEDİĞİM BEDEL BU OLSAYDI, BUNU YAPARDIM

Aldığı bu radikal kararla, kariyerinde üçüncü kez olimpiyatlara katılabilme hakkını kendine tanımış olan Matt Dawson, bu süreci şu sözleriyle dile getirdi: Kariyerimin sonuna daha yakın olduğum ve bunun son olimpiyat olabileceğini düşündüğümde, hala en iyi performansımı gösterebileceğimi hissediyorken ödediğim bedel bu olsaydı, bunu yapardım.

PARMAKTAN ÖNCE GÖZÜNÜ KAYBEDİYORMUŞ!

Matt Dawson, 2018 Commonwealth Oyunları öncesinde hokey sopasıyla gözüne vurularak gözünü kaybetme tehlikesi yaşamış, ancak o turnuvada Kookaburras ile altın madalya kazanmış ve Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya almıştı.

KESİLEN PARMAK ZAFERE İŞARET!

2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkesi Avusturalya'yı hokey dalında temsil eden çılgın oyuncu Dawson, Arjantin'e karşı takımı ile sahada yerini aldı ve bu maçı kazandı.