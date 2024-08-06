Paris Olimpiyatları'nda yine olay! Paraguaylı kadın yüzücü 'uygunsuz hareketler' nedeniyle kovuldu

06 Ağustos 2024 09:48 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 10:00

2024 Paris Olimpiyat Oyunları tüm heyecanıyla sürüyor.

Olimpiyatlarda son olarak Paraguaylı kadın yüzücü Luana Alonso, kadınlar 100 metre kelebekte yarıştığı yüzme yarışında çok erken elenerek eleme turunu altıncı sırada bitirdi ve Paris 2024 şansına veda etti.

Ancak işler bundan sonra kızıştı.

PARİS'İ GEZMEK İÇİN KÖYDEN AYRILDI

Elenmesinin ardından Alonso, Paris ve çevresini gezmek için Olimpiyat Köyü'nden ayrıldı.

Daha sonra ise Alonso'nun Olimpiyat Köyü'ne geri döndüğü kaydedildi.

Ünlü yüzücü, bu gelişmelerin ardından Paraguay Olimpiyat Komitesi tarafından köyden çıkarıldı.

"VARLIĞINIZ UYGUNSUZ BİR ATMOSFER"

Paraguay Olimpiyat Komitesi Misyon Şefi Larissa Schaerer, "Varlığınız Paraguay Takımı içinde uygunsuz bir atmosfere neden oluyor.

Geceyi Sporcular Köyü'nde geçirmemeniz kendi özgür iradenizle olduğu için talimatlara uyduğunuz için size teşekkür ederiz." ifadeleri ile Alonso'ya kararı tebliğ etti.