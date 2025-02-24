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Editor
 | Burak Ayaydın

Paris Saint-Germain şova devam ediyor! Ligue 1'de son durum

Fransa lideri Paris Saint-Germain, zorlu maçta Olimpik Lyon'u mağlup etti. Paris Saint-Germain, üst üste 4 maçtır kazanıyor.

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Paris Saint-Germain şova devam ediyor! Ligue 1'de son durum
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 20:53
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 20:53

Ligue 1 lideri PSG, deplasmanda Olimpik Lyon'u Achraf Hakimi (2) ve Ousmane Dembele'nin golleriyle 3-2 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

FRANSA LIGUE 1'DE SON DURUM

Auxerre deplasmanında 3-0 mağlup olan zirvenin en yakın takipçisi Olimpik Marsilya'nın 3 maçlık galibiyet serisi bitti.

Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Nice, sahasında Montpellier'yi 2-0 ile geçerek peş peşe üçüncü galibiyetine ulaştı.

Haftanın öne çıkan mücadelesinde ise Lille, konuk ettiği Monaco'yu 2-1 yendi.

Namağlup PSG'nin 23 hafta sonunda 59 puanla lider olduğu Ligue 1'de Marsilya 46, Nice 43 ve Lille 41 puan topladı.

Ligue 1 Türkçe (@Ligue1_Turkce) / X

Sıkça Sorulan Sorular

GEÇEN SEZON LIGUE 1'DE KİM ŞAMPİYON OLDU?
PSG, 34 maçta topladığı 76 puanla Fransa şampiyonu olmuştu.

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#psg
#Fransa Ligue 1
#Spor
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