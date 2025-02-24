Paris Saint-Germain şova devam ediyor! Ligue 1'de son durum

İstanbul
Fransa lideri Paris Saint-Germain, zorlu maçta Olimpik Lyon'u mağlup etti. Paris Saint-Germain, üst üste 4 maçtır kazanıyor.
Ligue 1 lideri PSG, deplasmanda Olimpik Lyon'u Achraf Hakimi (2) ve Ousmane Dembele'nin golleriyle 3-2 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.
Auxerre deplasmanında 3-0 mağlup olan zirvenin en yakın takipçisi Olimpik Marsilya'nın 3 maçlık galibiyet serisi bitti.
Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Nice, sahasında Montpellier'yi 2-0 ile geçerek peş peşe üçüncü galibiyetine ulaştı.
Haftanın öne çıkan mücadelesinde ise Lille, konuk ettiği Monaco'yu 2-1 yendi.
Namağlup PSG'nin 23 hafta sonunda 59 puanla lider olduğu Ligue 1'de Marsilya 46, Nice 43 ve Lille 41 puan topladı.