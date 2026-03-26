Spor
Spor
Editor
 | Murat Makas

Paul Onuachu transfer kararını verdi! Maaşının 3 katını önerdiler

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Paul Onuachu dev kulüplerin radarına girdi. Suudi Arabistan'dan bir kulübün Onuachu'nun peşinde olduğu ve teklif yaptığı öne sürüldü. Maaşının üç katı teklif alan Onuachu kararını verdi.

GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 11:54

forması giyen bu sezon gösterdiği performansla göz doldurdu. Süper Lig’de gol krallığına oynayan Onuachu ilgi her geçen gün artıyor.

AL AHLİ ONUACHU’NUN PEŞİNDE

Afrika basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan temsilcisi , Onuachu’yu listesine aldı ve oyuncuya Trabzonspor’da kazandığı ücretin üç katını teklif etmeye hazırlanıyor. Ayrıca başta Fransa olmak üzere Avrupa’nın farklı kulüplerinin de yıldız golcüyü yakından takip ettiği ifade ediliyor.

ONUACHU KARARINI VERDİ

Tüm bu ilgiye rağmen Onuachu’nun geleceğiyle ilgili düşüncesi net. Ailesiyle birlikte Trabzon’da mutlu bir yaşam sürdüğünü dile getiren yıldız oyuncunun özellikle eşinin şehri çok sevdiği öğrenildi. Onuachu’nun yakın çevresine, "Burada kalacağım. Trabzonspor’da kazanacağımız kupalar var." dediği belirtildi.

TRANSFER SÜRECİ UZAMIŞTI

2023-2024 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu’nun takımda kalma isteği biliniyordu. Ancak İngiliz ekibi Southampton, yüksek bonservis talebinden geri adım atmayınca transfer süreci uzadı. Buna rağmen Bordo-Mavililer, yaz döneminde 5.6 milyon Euro ödeyerek 2.01 boyundaki golcünün bonservisini almayı başardı.

Bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı santrfor, çıktığı 24 maçta 21 gol kaydederek gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Onuachu’nun etkili oyunu sadece Türkiye’de değil, ülkesinde de geniş yankı uyandırdı.

2025-26 SEZONU PERFORMANSI

OrganizasyonMaçGolAsistSüre (Dakika)
Süper Lig242122057
Türkiye Kupası-2--
Milli Takım (AFCON 2025)510131
Toplam29+2422188+
