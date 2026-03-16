Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Sude Naz Tekbaş

Paul Onuachu rekora koşuyor! 1 gol daha atarsa Trabzonspor tarihine geçecek

Trendyol Süper Lig’de 21 golle krallık yarışında zirvede yer alan Paul Onuachu, Eyüpspor maçında da gol atması halinde serisini 9 maça çıkararak Trabzonspor tarihinde üst üste en fazla maçta gol atan oyuncu olacak ve kulüp rekorunu kıracak. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 11:59

Trendyol 'de 21 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan 'un Nijeryalı forveti , Eyüpspor maçında gol bulursa hem serisini 9 maça taşıyacak hem de Trabzonspor tarihinde kırılması zor bir rekora imza atacak.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u Onuachu'nun attığı golle 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da golcü oyuncu ligdeki gol sayısını 21'e çıkartarak ilk sırada yer aldı. Nijeryalı forvet aynı zamanda Burak Yılmaz'ın 2011-2012 sezonunda 10 Eylül ile 6 Kasım 2011 tarihleri arasında yakaladığı 8 maçlık gol serisini tekrarlayarak kulüp tarihindeki en uzun serilerden birine ortak oldu.

İLK KEZ BİR OYUNCU 9 MAÇLIK SERİ YAKALAYACAK

Trabzonspor formasıyla son haftalarda üst üste goller atan Onuachu, ligde çıktığı son 8 maçta rakip fileleri havalandırarak önemli bir istikrar yakaladı. Kariyerinde de bir ilke imza atan Nijeryalı golcü bu süreçte Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında toplam 10 gol kaydetti. Onuachu, Trabzonspor'un Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçında da gol atması halinde serisini 9 maça çıkartacak ve yeni bir rekora imza atarak kulüp tarihine geçecek. Bordo-mavili kulüpte ilk kez bir oyuncu üst üste 9 maçta gol atma başarısı göstermiş olacak.

Onuachu'nun 8 maçlık gol serisi şu şekilde:
23 Ocak 2026 - Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa - 1 gol
30 Ocak 2026 - Antalyaspor 1-1 Trabzonspor - 1 gol
07 Şubat 2026 - Samsunspor 0-3 Trabzonspor - 2 gol
14 Şubat 2026 - Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe - 1 gol
22 Şubat 2026 - Gaziantep FK 1-2 Trabzonspor - 1 gol
27 Şubat 2026 - Trabzonspor 3-1 Fatih Karagümrük - 1 gol
09 Şubat 2026 - Kayserispor 1-3 Trabzonspor - 2 gol
14 Şubat 2026 - Trabzonspor 1-0 Çaykur Rizespor - 1 gol

ETİKETLER
#trabzonspor
#süper lig
#rekor
#paul onuachu
#Gol Krallığı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.