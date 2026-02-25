Onuachu zirveye yerleşti! Osimhen ve Asensio gibi yıldızları geride bıraktı

Trendyol Süper Lig'de sezon başında transfer edilen yabancı futbolcuların şu ana kadar sergiledikleri performanslar mercek altına alındı. Trabzonspor'un Southampton'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu, yabancı futbolcuların performanslarına bakıldığında verimlilik sıralamasında zirvede yer aldı.

Attığı gollerle Trabzonspor'un başarılı performansında önemli bir rol oynayan Onuachu, hem gol sayısı hem de maç başına üretkenliğiyle yeni transferler arasında ilk sıraya yerleşti. Onuachu, ligde oynadığı 20 maçta 17 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Onuachu'nun istikrarlı performansı, bordo-mavililerin hücum gücüne doğrudan yansıdı.

YILDIZ İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Paul Onuachu, sergilediği performansla Victor Osimhen ve Marco Asensio gibi birçok yıldız ismi de geride bırakmayı başardı.

RAMS Başakşehir'in Özbek forveti Eldor Shomurodov, 23 mücadelede 16 gol ve 4 asistle takımına önemli katkı sağlayan isimlerden biri oldu.

Fenerbahçe'nin İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio da skor üretiminde öne çıkan oyunculardan biri oldu. Asensio, 19 karşılaşmada 11 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak kiralık olarak Trabzonspor'a transfer olan Arnavut oyuncu Ernest Muçi, 20 maçta 10 gol ve 3 asistte ulaşırken, Gaziantep FK'nin golcüsü Mohamed Bayo da 18 mücadelede 10 gol ve 1 asist kaydetti. Bordo-mavililerin bir diğer forveti Felipe Augusto ise 22 karşılaşmada 10 gol üretti.

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen de 16 müsabakada 9 gol ve 3 asistlik katkı verdi.