Onuachu zirveye yerleşti! Osimhen ve Asensio gibi yıldızları geride bıraktı

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldız golcüsü Paul Onuachu, Trendyol Süper Lig'de sezon başında takımlarına katılan yabancı futbolcuların performanslarına bakıldığında verimlilik sıralamasında ilk sırada yer aldı. Ligde oynadığı 20 maçta 17 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Onuachu; Victor Osimhen ve Marco Asensio gibi birçok yıldız oyuncuyu geride bırakmayı başardı.

Onuachu zirveye yerleşti! Osimhen ve Asensio gibi yıldızları geride bıraktı
'de sezon başında transfer edilen yabancı futbolcuların şu ana kadar sergiledikleri performanslar mercek altına alındı. 'un Southampton'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü , yabancı futbolcuların performanslarına bakıldığında verimlilik sıralamasında zirvede yer aldı.

Onuachu zirveye yerleşti! Osimhen ve Asensio gibi yıldızları geride bıraktı

Trendyol Süper Lig'de sezon başı transfer edilen yabancı futbolcular arasında Trabzonsporlu Paul Onuachu, 17 golle en verimli isim oldu.
Paul Onuachu, 20 maçta 17 gol ve 1 asistle yeni yabancı transferler arasında verimlilikte zirvede yer aldı.
Onuachu, performansı ile Victor Osimhen ve Marco Asensio gibi yıldız isimleri geride bıraktı.
RAMS Başakşehir'den Eldor Shomurodov 16 gol, Fenerbahçe'den Marco Asensio 11 gol ve 8 asistle öne çıkan diğer isimler oldu.
Ernest Muçi, Mohamed Bayo ve Felipe Augusto da 10'ar golle takımlarına katkı sağladı.
Galatasaray'dan Victor Osimhen ise 16 müsabakada 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Onuachu zirveye yerleşti! Osimhen ve Asensio gibi yıldızları geride bıraktı

Attığı gollerle Trabzonspor'un başarılı performansında önemli bir rol oynayan Onuachu, hem gol sayısı hem de maç başına üretkenliğiyle yeni transferler arasında ilk sıraya yerleşti. Onuachu, ligde oynadığı 20 maçta 17 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Onuachu'nun istikrarlı performansı, bordo-mavililerin hücum gücüne doğrudan yansıdı.

YILDIZ İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Paul Onuachu, sergilediği performansla Victor Osimhen ve Marco Asensio gibi birçok yıldız ismi de geride bırakmayı başardı.

Onuachu zirveye yerleşti! Osimhen ve Asensio gibi yıldızları geride bıraktı

RAMS Başakşehir'in Özbek forveti Eldor Shomurodov, 23 mücadelede 16 gol ve 4 asistle takımına önemli katkı sağlayan isimlerden biri oldu.

Onuachu zirveye yerleşti! Osimhen ve Asensio gibi yıldızları geride bıraktı

Fenerbahçe'nin İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio da skor üretiminde öne çıkan oyunculardan biri oldu. Asensio, 19 karşılaşmada 11 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.

Onuachu zirveye yerleşti! Osimhen ve Asensio gibi yıldızları geride bıraktı

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak kiralık olarak Trabzonspor'a transfer olan Arnavut oyuncu Ernest Muçi, 20 maçta 10 gol ve 3 asistte ulaşırken, Gaziantep FK'nin golcüsü Mohamed Bayo da 18 mücadelede 10 gol ve 1 asist kaydetti. Bordo-mavililerin bir diğer forveti Felipe Augusto ise 22 karşılaşmada 10 gol üretti.

Onuachu zirveye yerleşti! Osimhen ve Asensio gibi yıldızları geride bıraktı

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen de 16 müsabakada 9 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

