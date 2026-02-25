Lionel Messi en büyük pişmanlığını açıkladı: "Cahil hissettim, büyük bir kayıp"

Futbol dünyasının efsanevi isimleri arasında yer alan ve birçok kişiye göre “tarihin en iyi futbolcusu” kabul edilen Lionel Messi, katıldığı bir programda yaşadığı en büyük pişmanlığı dile getirdi.

MLS ekiplerinden Inter Miami’de kariyerini sürdüren ve FIFA 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin formasıyla bir kez daha sahne almaya hazırlanan Messi’den dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"ZAMANIM OLMASINA RAĞMEN ÖĞRENMEDİM"

Hayatında pek çok pişmanlığı olduğunu söyleyen Messi, "Çocuklarıma her zaman çalışmalarını ve hazır olmalarını söylüyorum. Çocukken zamanım olmasına rağmen İngilizce öğrenmedim. Sonrasında bundan dolayı çok pişman oldum" dedi.

"KENDİMİ CAHİL HİSSETTİM"

İnanılmaz insanlarla bir araya gelme ve onlarla konuşarak harika deneyimler elde etme şansı olmasına rağmen bunu değerlendiremediğini belirten Messi, "Bu durumdan dolayı kendimi cahil hissettim. Ne büyük bir kayıp" ifadelerini kullandı.