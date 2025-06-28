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 | Burak Ayaydın

Paul Pogba transferi duyuruldu!

Paul Pogba'nın yeni adresi belli oldu. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, sahalara Monaco ile döndü.

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Paul Pogba transferi duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 19:49

Paul Pogba ve Monaco arasındaki transfer görüşmeleri mutlu sona ulaştı. Paul Pogba, ülkesinin önde gelen temsilcilerinden Monaco ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

PAUL POGBA TRANSFERİ DUYURULDU

1 Aralık 2024 tarihinden bu yana kulüpsüz olan ve futboldan men edilen Paul Pogba, cezasının bitmesiyle birlikte Monaco ile anlaştı. Halihazırda Fransız ekiple 2 yıllık kontrat yapan Paul Pogba, "Futbola geri dönebildiğim için çok mutluyum. Monaco formasıyla sahalara yeniden adım atmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

https://x.com/AS_Monaco/status/1938994613613678626

PAUL POGBA'NIN ALTIN YILLARI

Paul Pogba; altyapısından yetiştiği Manchester United ile dünya çapında tanınmış, 2018'de ise Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerinin zirvesine ulaşmıştı. Monaco transferi, an itibarıyla Pogba için yeni bir başlangıç niteliği taşıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

POGBA EN SON HANGİ KÜLÜPTE OYNAMIŞTI?
Yıldız orta saha, son olarak Juventus'ta forma giymişti.
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