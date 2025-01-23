Pelkas Başakşehir ile yollarını ayırıp PAOK ile sözleşme imzaladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ocak 2025 17:32 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 17:55
Süper Lig ekibi Başakşehir, Dimitrios Pelkas ile yollarını ayırdı. Yunan futbolcu, ülkesinin takımlarından PAOK ile sözleşme imzaladı.
Başakşehir'de Dimitrios Pelkas ile yollar ayrıldı.
Yunan futbolcu, kariyerine Yunanistan'da devam edecek. 31 yaşındaki hücum oyuncusu PAOK ile sözleşme imzaladı.
Türkiye kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Pelkas, 2022-2023 sezonunda İngiliz kulübü Hull City'de kiralık forma giydi. Tecrübeli futbolcu, İngiltere'den döndüğünde Başakşehir'e imza attı.
Süper Lig'de 89 maçta forma giyen Dimitrios Pelkas, 17 gol atarken, 15 asist yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com