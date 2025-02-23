Penaltı vakası pahalıya patladı! Lorenzo Lucca gönderiliyor

Udinese'de Lorenzo Lucca ile yollar ayrılıyor. Lecce maçındaki penaltı kavgasından dolayı takımda istenmeyen Lorenzo Lucca, 'yazın gönderilecekler' listesinin başında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Lecce maçında penaltıyı takım kaptanına bırakmayan ve kullanmak için direten Lorenzo Lucca, Udineseli takım arkadaşlarıyla tartışma yaşamış ve penaltıdan attığı golü tek başına kutlamıştı. Akabinde ise takım hocası Kosta Runjaic'in hemen oyundan çıkardığı hücumcu için nihai karar verildi ve ayrılık süreci başlatıldı.

LUCCA ÖZÜR DİLEDİ

İtalyan futbolcu, maçta yaşananlar nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak takım arkadaşlarından özür diledi. Lucca yaptığı paylaşımda "Sert olmak istedim ama tek başıma hiç kimseyim." ifadelerini kullandı.

VEDA ZAMANI

Golcü oyuncunun açıklamasına rağmen Udinese'de fikir değişmedi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Lorenzo Lucca'nın yaz transfer döneminde takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Lucca ile geçtiğimiz ocak ayında Milan'ın ilgilendiği ve Juventus'un da futbolcuyu takip ettiği kaydedildi.