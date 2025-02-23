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Editor
 | Burak Ayaydın

Penaltı vakası pahalıya patladı! Lorenzo Lucca gönderiliyor

Udinese'de Lorenzo Lucca ile yollar ayrılıyor. Lecce maçındaki penaltı kavgasından dolayı takımda istenmeyen Lorenzo Lucca, 'yazın gönderilecekler' listesinin başında yer alıyor.

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Penaltı vakası pahalıya patladı! Lorenzo Lucca gönderiliyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 17:27

Geçtiğimiz günlerde oynanan Lecce maçında penaltıyı takım kaptanına bırakmayan ve kullanmak için direten Lorenzo Lucca, Udineseli takım arkadaşlarıyla tartışma yaşamış ve penaltıdan attığı golü tek başına kutlamıştı. Akabinde ise takım hocası Kosta Runjaic'in hemen oyundan çıkardığı hücumcu için nihai karar verildi ve ayrılık süreci başlatıldı.

Penaltı için tartışma çıktı: Takım arkadaşları gole sevinmedi - 4. Foto

LUCCA ÖZÜR DİLEDİ

İtalyan futbolcu, maçta yaşananlar nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak takım arkadaşlarından özür diledi. Lucca yaptığı paylaşımda "Sert olmak istedim ama tek başıma hiç kimseyim." ifadelerini kullandı.

Bir Hikmet Karaman vakası daha! Yine penaltı tartışması

VEDA ZAMANI
Golcü oyuncunun açıklamasına rağmen Udinese'de fikir değişmedi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Lorenzo Lucca'nın yaz transfer döneminde takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Lucca ile geçtiğimiz ocak ayında Milan'ın ilgilendiği ve Juventus'un da futbolcuyu takip ettiği kaydedildi.

Sıkça Sorulan Sorular

LORENZO LUCCA'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?
Oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

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ETİKETLER
#Futbol
#udinese
#İtalya Serie A
#hikmet karaman
#Spor
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