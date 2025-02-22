Bir Hikmet Karaman vakası daha! Yine penaltı tartışması

İtalya'daki Udinese-Lecce maçında penaltı tartışması yaşandı. Udineseli Lorenzo Lucca penaltıyı atacağım diye diretince, takım arkadaşlarından tepki gördü ve akıllara Hikmet Karaman ile Leonard Kweuke'nin yaşadığı olay geldi.

Hikmet Karaman ve Leonard Kweuke'nin yıllar önce yaşadığı penaltı tartışması yine gündeme geldi.

LUCCA'DAN PENALTI ISRARI

Serie A'nın 26. haftasında Udinese, deplasmanda Lecce ile karşılaştı. Konuk ekip, maçı 32. dakikada Lucca'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanırken, yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.

Penaltı kazanan Udinese'de takımın kaptanı ve penaltıcısı Florian Thauvin'in yerine, bir anda topun başına Lucca geçti. Futbolcunun penaltıyı kullanma isteği takım arkadaşları tarafından tepki görürken, hakem de yaşanan olay sırasında geciken penaltı atışı nedeniyle oyuncuya sarı kart gösterdi.

TARTIŞTILAR

Thauvin ve takım arkadaşları topu geri almak için Lucca ile tartışsa da 24 yaşındaki İtalyan oyuncu penaltı atışını kullandı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Lucca'nın kaydettiği bu penaltı golüne ise takım arkadaşları sevinmedi.

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, 32. dakikada penaltı golünü atan Lucca'yı 4 dakika sonra oyundan çıkardı.

HİKMET KARAMAN TARTIŞMASI

Yıllar önce benzer bir olay Çaykur Rizespor'da yaşanmış ve teknik adam Hikmet Karaman ile futbolcu Leonard Kweuke arasında tansiyon yükselmişti.