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 | Yusuf Özgür Bülbül

Pendikspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Trendyol 1. Lig takımlarından Siltaş Yapı Pendikspor'da Sedat Ağçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Uğur Uçar getirildi. İstanbul ekibinden konuyla ilgili açıklama yapıldı...

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Pendikspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 21:38

Pendikspor'un yeni teknik direktörü Uğur Uçar oldu. Teknik Direktör Sedat Ağçay ile yollarını ayıran Pendikspor, takımın başına eski oyuncusu Uğur Uçar'ı getirdi.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Pendikspor ailesi olarak, eski oyuncumuz Uğur Uçar’ı teknik direktörümüz olarak yeniden aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Başkanımız Murat Özdemir’in katılımıyla bugün gerçekleşen imza töreninin ardından, Uğur Uçar takımımızın başına geçti. Siltaş Yapı Pendikspor’umuzun hedeflerine birlikte ulaşmak için kendisine ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

UĞUR UÇAR KİMDİR?
5 Nisan 1987'de doğan Uğur Uçar, Türk eski futbolcu ve teknik direktördür.
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#Spor
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