Pep Guardiola gözden çıkardı, Fenerbahçe atağa geçti! Jack Grealish bombası

Fenerbahçe gelecek sezon iddialı kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Dünyaca ünlü yıldızları listeye alan sarı-lacivertli ekip Manchester City'de düşünülmeyen Jack Grealish ile resmi temas kurmak istiyor. İşte detaylar...

Manchester City'de Pep Guardiola'nın planları arasında olmayan Jack Grealish dev kulüplerin transfer listesine girdi. Süper Lig ekibi Fenerbahçe gelecek sezon için iddialı kadro çalışmaları kapsamında rotayı Jack Grealish’e çevirdi.

GREALİSH 25 MİLYON EURO

Posta'nın haberine göre Grealish'i tamamen gözden çıkaran Manchester City, İngiliz sol kanat oyuncusunu 25 milyon Euro'dan satış listesine koyacak. Fenerbahçe'nin haricinde Aston Villa, Newcastle, Everton, West Ham United, Napoli ve Al Ittihad da yıldız oyuncu ile ilgilenen takımlar arasında.

Geride bıraktığımız sezon sol kanatta büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler için Grealish, ilaç olacak kalitede. Mourinho'nun 29 yaşındaki futbolcunun alınması yönünde yönetime sunduğu olumlu raporun ardından harekete geçildiği bildiriliyor.

117 MİLYON EURO BEDELİ VARDI

Bir dönem dünyanın en pahalı futbolcuları arasında yer alan Grealish, 2021 yaz transfer döneminde Aston Villa'dan Manchester City'ye 117 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.



KADROYA ALINMADI

Manchester City, 14 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kulüpler Kupası'nda Grealish'i oynatmama kararı aldı. Tecrübeli oyuncu bu sezon City formasıyla yalnızca yüzde 21 oranında sahada kaldı ve sezon genelinde sadece 3 gole katkı verdi.

