Yusuf Akçiçek'e güle güle: Fenerbahçe'de sürpriz transfer!

Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek için Stuttgart resmen devreye girdi. Yusuf Akçiçek'in Fenerbahçe formasıyla yaptıklarını uzun zamandır takip eden Stuttgart, milli oyuncuyla temaslarda bulundu ve beklentilerini sordu.

Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek için resmen Stuttgart kritiği başladı. Yusuf Akçiçek transferi için planlamalar yapan Stuttgart, Fenerbahçe'ye teklif yapmadan önce genç yetenekle görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE'DE YUSUF AKÇİÇEK İÇİN STUTTGART TRANSFERİ

Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak olan takımlar her geçen gün artarken, şimdi de listeye Almanya ekibi Stuttgart eklendi. Yusuf Akçiçek için bir süredir analizler gerçekleştiren Stuttgart, başarılı savunmacı için transfer çalışmalarına başladı! İlk etapta Yusuf Akçiçek ile görüşen ve beklentilerini öğrenmek isteyen Stuttgart, akabindeki süreçte ise Fenerbahçe'yle pazarlıklara girişecek.

FENERBAHÇE'DE YUSUF AKÇİÇEK'E GÜLE GÜLE

Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek için an itibarıyla Marsilya'dan sonra Stuttgart da devreye girdi. Esasen ise 19 yaşındaki savunmacının, önümüzdeki yaz döneminde Fenerbahçe'den ayrılması ve Avrupa'ya transfer olması bekleniyor.

YUSUF AKÇİÇEK VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 21 mücadelede yer alan Yusuf Akçiçek, 1316 dakika sahada kalmış ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.