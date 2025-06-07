Pep Guardiola'dan Johan Cruyff'a:

FIFA, Pep Guardiola ile özel röportaj gerçekleştirdi. Kulüpler Dünya Kupası hakkında açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, ayrıca Johan Cruyff etkisini övdü.

PEP GUARDIOLA'DAN FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI AÇIKLAMALARI

"FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele etmek bizim için bir onur. Bu, son sezonlarda Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de iyi işler başardığımız anlamına geliyor. Bizim için yeni bir turnuva ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Kupayı kazanmak güzel olurdu, bunu inkâr edemeyiz. Ancak aynı şeyi isteyen 31 takım daha var. Normalde bir turnuvaya başlarken, örneğin Premier Lig sezonuna başlarken 'Kazanacağız. Kazanmalısın' diye düşünmek istemem. Adım adım ilerlemeliyiz."

MANCHESTER CITY TARAFTARLARINA VURGU

"Bazen Asya'da, bazen de ABD'de sezon öncesi maçlarımız oldu. Tribünlerde çok sayıda mavi forma görüyorsunuz. Bu gerçekten harika. İnsanlar belki de bizi oynarken izlemekten keyif aldı. Oyuncularımızdan imza ve fotoğraf istiyorlar. Bu bizi çok gururlandırıyor."

JOHAN CRUYFF KRİTİĞİ

"Özellikle akıl hocam Johan Cruyff, zihnimi açtı ve oynayacağım oyun tarzını hayal etmeme yardımcı oldu. Bir futbolcu olarak kariyerimde Johan Cruyff'un etkisi olmasaydı, belki de bir teknik direktör olmam zor olurdu diye düşünüyorum."