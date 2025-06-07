Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Pep Guardiola'dan Johan Cruyff'a: "Hayal etmemi sağladı"

Pep Guardiola'dan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için açıklamalar geldi. Johan Cruyff'tan da bahseden Pep Guardiola, bakış açısının nasıl değiştiğini anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Pep Guardiola'dan Johan Cruyff'a:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 21:30

FIFA, Pep Guardiola ile özel röportaj gerçekleştirdi. Kulüpler Dünya Kupası hakkında açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, ayrıca Johan Cruyff etkisini övdü.

PEP GUARDIOLA'DAN FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI AÇIKLAMALARI

"FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele etmek bizim için bir onur. Bu, son sezonlarda Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de iyi işler başardığımız anlamına geliyor. Bizim için yeni bir turnuva ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Kupayı kazanmak güzel olurdu, bunu inkâr edemeyiz. Ancak aynı şeyi isteyen 31 takım daha var. Normalde bir turnuvaya başlarken, örneğin Premier Lig sezonuna başlarken 'Kazanacağız. Kazanmalısın' diye düşünmek istemem. Adım adım ilerlemeliyiz."

Pep Guardiola'dan Johan Cruyff'a: "Hayal etmemi sağladı"

MANCHESTER CITY TARAFTARLARINA VURGU

"Bazen Asya'da, bazen de ABD'de sezon öncesi maçlarımız oldu. Tribünlerde çok sayıda mavi forma görüyorsunuz. Bu gerçekten harika. İnsanlar belki de bizi oynarken izlemekten keyif aldı. Oyuncularımızdan imza ve fotoğraf istiyorlar. Bu bizi çok gururlandırıyor."

Pep Guardiola'dan Johan Cruyff'a: "Hayal etmemi sağladı"

JOHAN CRUYFF KRİTİĞİ

"Özellikle akıl hocam Johan Cruyff, zihnimi açtı ve oynayacağım oyun tarzını hayal etmeme yardımcı oldu. Bir futbolcu olarak kariyerimde Johan Cruyff'un etkisi olmasaydı, belki de bir teknik direktör olmam zor olurdu diye düşünüyorum."

Pep Guardiola'dan Johan Cruyff'a: "Hayal etmemi sağladı"

Sıkça Sorulan Sorular

2025 KULÜPLER DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?
Dev turnuva, Amerika'da gerçekleştirilecek ve TRT ekranlarından yayınlanacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD - Türkiye | CANLI MAÇ ANLATIMI
Fransa Açık'ta Coco Gauff fırtınası: Favori çıkmadığı maçtan şampiyon olarak ayrıldı!
ETİKETLER
#manchester city
#pep guardiola
#Fifa Kulüpler Dünya Kupası
#Johan Cruyff
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.