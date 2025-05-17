Pep Guardiola'ya bir darbe daha: Manchester City finalde kaybetti!

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin, kâbus dolu sezonuna kötü bir son damga vurdu. FA Cup finalinde Crystal Palace ile karşılaşan Manchester City, sahadan mağlup ayrıldı ve kupayı kaybetti.

Manchester City için kötü bir gün daha yaşandı. Premier Lig'de beklentilerin çok uzağında kalan Pep Guardiola'nın öğrencileri, şimdi de FA Cup finalinde Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu.

https://x.com/ManCity/status/1923793353436463613

MANCHESTER CITY FA CUP FİNALİNDE ÜZÜLEN TARAF OLDU

Wembley Stadyumu'nda oynanan maçın 16. dakikasında Eze ile öne geçen Crystal Palace, tarihinde ilk kez FA Cup'ı müzesine götürdü. Diğer tarafta ise maçı kaybeden Manchester City, 36. dakikada Omar Marmoush ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

MANCHESTER CITY'DE ŞİMDİ NE OLACAK?

Pep Guardiola'nın büyük bir yönetim krizi yaşadığı sezondan sonra, önümüzdeki yaz döneminde pek çok yıldız isme veda edilecek.