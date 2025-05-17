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 | Burak Ayaydın

Pep Guardiola'ya bir darbe daha: Manchester City finalde kaybetti!

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin, kâbus dolu sezonuna kötü bir son damga vurdu. FA Cup finalinde Crystal Palace ile karşılaşan Manchester City, sahadan mağlup ayrıldı ve kupayı kaybetti.

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Pep Guardiola'ya bir darbe daha: Manchester City finalde kaybetti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 20:49
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 20:51

Manchester City için kötü bir gün daha yaşandı. Premier Lig'de beklentilerin çok uzağında kalan Pep Guardiola'nın öğrencileri, şimdi de FA Cup finalinde Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu.

https://x.com/ManCity/status/1923793353436463613

MANCHESTER CITY FA CUP FİNALİNDE ÜZÜLEN TARAF OLDU

Wembley Stadyumu'nda oynanan maçın 16. dakikasında Eze ile öne geçen Crystal Palace, tarihinde ilk kez FA Cup'ı müzesine götürdü. Diğer tarafta ise maçı kaybeden Manchester City, 36. dakikada Omar Marmoush ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Pep Guardiola'ya bir darbe daha: Manchester City finalde kaybetti!

MANCHESTER CITY'DE ŞİMDİ NE OLACAK?

Pep Guardiola'nın büyük bir yönetim krizi yaşadığı sezondan sonra, önümüzdeki yaz döneminde pek çok yıldız isme veda edilecek.

Pep Guardiola'ya bir darbe daha: Manchester City finalde kaybetti!

Sıkça Sorulan Sorular

CITY'DE KİMLER GİDİYOR?
İngiliz devinde; Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan ve Bernardo Silva gibi pek çok ismin ayrılığı gerçekleşecek.
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ETİKETLER
#manchester city
#crystal palace
#Fa Cup
#Spor
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