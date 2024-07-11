Performansları kadar kazandıkları da kıyaslanıyor: İşte Lamine Yamal ile Arda Güler'in maaşı!

11 Temmuz 2024 03:44 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 03:58

EURO 2024'te adından çokca söz ettiren Avrupa'nın genç yıldızları Arda Güler ve Lamine Yamal arasında rekabet heyecanı yaşanıyor. Biri şampiyon Real Madrid'in diğeri ikinci Barcelona'nın gelecek vadeden iki yıldız La Liga'da Messi-Ronaldo rekabetini aratmayacağı düşünülüyor.

19 ve 16 yaşlarındaki yıldızların performansları kadar maaşları da merak konusu oldu. Capology internet sitesindeki verilere göre Arda Güler yılda 5,2 milyon euro'dan fazla kazanıyor (vergiler dahil). Vergisiz kazancı 2,5 milyon euro. Kendi yaş grubunun en yüksek kazanan isimlerinden biri durumunda. Haftada 100 bin euro kazanıyor. 6 yıllık kontratı var ve bu sürede alacağı toplam maaş vergiler dahil 31 milyon 200 bin euro. Bonuslar bu hesaplara dahil değil. Serbest kalma bedeli ise bilinmiyor.

Lamine Yamal ise yıllık 1,67 milyon euro alıyor. Vergiler düşüldüğünde yıllık net kazancı 800 bin euro civarında. 3 yıllık sözleşmesi var ve bu sürede alacağı maaş vergiler dahil toplam 5 milyon 10 bin euro. Bonuslar hesaplamaya dahil değil. Ancak bu futbolla yeni bir sözleşme alması an meselesi. Haftada 32 bin euro kazanıyor. Serbest kalma bedeli ise 1 milyar euro.