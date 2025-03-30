Persepolis kaybetti! İsmail Kartal ilk mağlubiyetini yaşadı

Shams Azar, Persepolis'i 3-2 mağlup ederek İran Ligi'nde önemli bir galibiyet elde etti. Persepolis liderlik yarışında yara alırken Persepolis teknik direktörü İsmail Kartal ise İran Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

İran Ligi'nin 24. haftasında Shams Azar, sahasında konuk ettiği Persepolis'i 3-2 mağlup etti. Sonuç olarak Shams Azar, önemli bir galibiyete imza atarken, Persepolis zirve yarışında ciddi bir yara aldı.

MAÇIN ÖZETİ

Ev sahibi Şems Azar'ın gollerini; 13. dakikada Mojtaba Fakhrian, 55. dakikada Navid Komar ve 79. dakikada Mohammadjavad Azadeh kaydetti. Persepolis'in golleri ise 25. dakikada Serdar Dursun ve 85. dakikada Milad Sarlak'tan geldi.

PUAN DURUMU VE KARTAL'IN İLK YENİLGİSİ

Bu galibiyetle Shams Azar, puanını 27'ye yükseltti ve ligdeki gücü güçlendirdi. Persepolis ise 47 puanda kalarak liderlik yarışında önemli bir başarı elde etti. Ayrıca Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, İran Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini Shams Azar deplasmanında elde etti.